Aprobada la convocatoria de subvenciones para las actividades de festejos de Siero

Ana Rosa Nosti - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, ha informado este viernes de que la junta de gobierno local ha aprobado la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las actividades de festejos del concejo relativas a este año, paso previo para que se pueda abrir el plazo de solicitud.

El objeto de esta convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el desarrollo de proyectos y actividades relacionadas con los festejos tradicionales, patronales y populares en el concejo de Siero realizados por las sociedades de festejos dentro del ejercicio presupuestario 2026. Está línea, de libre concurrencia, está dotada con 17.850 euros.

La edil recordó que Siero cuenta actualmente con 35 fiestas populares, de las cuales pueden optar a esta subvención 26, ya que las otras 9 cuentan con convenio nominativo.

Nosti puso en valor el presupuesto anual que el Ayuntamiento decida a los festejos del concejo y que en 2026 será de 134.714 euros.

Finalmente, la concejala mostró públicamente el apoyo a las asociaciones de festejos y a la labor que desempeñan. "Seguiremos facilitando el acceso a estas ayudas para que puedan organizar celebraciones de calidad" aseguró la edil.