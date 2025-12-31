Aprobada definitivamente la Ley de Presupuestos para 2026 con los votos de PSOE, Convocatoria y Tomé

Un momento de la votación de las enmiendas al Presupuesto de 2026. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de presupuestos del Principado de Asturias para 2025 ha sido definitivamente aprobado este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias con el respaldo de las dos fuerzas que sustentan al Ejecutivo (PSOE e IU) y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Han votado en contra PP, Vox y el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares.

En realidad, las cantidades globales del presupuesto ya quedaron fijadas el pasado viernes, cuando fueron rechazadas las enmiendas de totalidad a las cuentas de los grupos de PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, que pedían la devolución del proyecto al Gobierno.

Una vez superado ese trámite, la norma que regula la previsión de ingresos y gastos para 2026 ya solamente podía ser objeto de cambios, a través de enmiendas parciales. En la sesión de este miércoles únicamente se han debatido y votado las enmiendas parciales no incluidas en el dictamen de la ponencia.

El proyecto de presupuestos regionales para 2026 asciende a 6.993 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al ejercicio anterior. El Ejecutivo ha insistido en que se trata de unos presupuestos "progresistas, orientados hacia la mayoría social, que parten de dos premisas irrenunciables".

La primera es la mejora del Estado del Bienestar, esto es, de los servicios públicos fundamentales que se gestionan desde Asturias: Sanidad, Educación y Derechos Sociales. Para ello destinamos 4.637 millones de euros, con una subida del 5,5% con respecto a este año. La segunda premisa es el impulso de la actividad económica a través de la inversión productiva: con 1.081 millones de euros.

El diputado socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, ha defendido el proyecto de presupuestos y ha dicho que frente a las comunidades gobernadas por el PP "Asturias ha elegido otro camino, en un presupuesto que no es neutro, ha elegido invertir más que nadie en sanidad porque no es una excentricidad ideológica, es una respuesta racional a una estructura demográfica objetiva. Lo mismo ocurre con la educación".

Fernández Huerga se ha mostrado muy crítico con las enmiendas presentadas por el PP, "una lista de ocurrencias con código postal". "Lo que han hecho ustedes no son 220 enmiendas, lo que han hecho ustedes es convertir el presupuesto en un sin dios. Asturias necesita un presupuesto que funcione cuando no haya cámaras delante, que es su especialidad. Y eso ustedes no son capaces de hacerlo porque optan por la cobardía de quien no decide, de quien pretende contentar a todos aunque sea mentira", dijo el diputado socialista.

Delia Campomanes, portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País- IAS, formación que gobierna en coalición con los socialistas, ha asegurado que este es el presupuesto del "cumplimiento y de la credibilidad, y también y sobre todo el del avance de derechos", un presupuesto en el que se materializan los compromisos pactados entre la FSA y Convocatoria por Asturias, y que consolida además una agenda progresista propia en un contexto estatal cada vez más crispado.

La diputada Covadonga Tomé ha mostrado en su intervención su satisfacción por haber logrado algunas propuestas concretas, muchas de ellas fruto de "esas llamadas a diferentes colectivos, plataformas o sectores de trabajadores" que indicado "tanto molesta al líder del PP, Álvaro Queipo".

RECHAZO DE LA DERECHA A LAS CUENTAS

Por parte del PP, la diputada Beatriz Polledo ha vuelto a criticar las cuentas y ha asegurado que estos presupuestos para 2026 "son la expresión más acabada de un régimen político". "Estas cuentas representan la continuidad de un modelo agotado", dijo Polledo, que ha recordado que por ese motivo su grupo ha registrado 220 enmiendas a estos presupuestos, por un importe superior a los 67 millones de euros y orientadas a reforzar las políticas públicas en todas las áreas del Gobierno y para corregir todos los incumplimientos reiterados del Gobierno de Barbón.

Beatriz Polledo ha considerado este proyecto presupuestario como un "nuevo fracaso de Barbón que marca el fin de un régimen político" y se resume en "más impuestos para las familias, para la clase media trabajadora y para los jóvenes y autónomos". "Una burbuja presupuestaria que se mantiene con una presión fiscal asfixiante", añadió.

Por parte de Vox ha intervenido Gonzalo Centeno, que una vez más se ha referido ha definido el presupuesto como "un robo, un atraco continuado y una estafa al contribuyente que con su esfuerzo mantiene la Administración, su estructura política y el sueldo de los diputados".

Además Centeno incidió en que estos presupuestos llegan al Pleno tras una tramitación caótica y llena de irregularidades,"Esto tiene un nombre y no es precisamente democracia. Dos hechos relevantes lo demuestran. El papelón que hacen los ciudadanos en la tanda de comparecientes, que ni puñetero caso, a la sociedad civil, salvo el figura que mande la UGT. Y el hecho de que no se admita ni una sola de las enmiendas parciales que presenta la oposición, ni la más inocua. Así, sectarismo puro. De ahí que, por coherencia, este Grupo Parlamentario no se someta a esta burla de las enmiendas parciales", dijo.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha replicado al Gobierno que "hoy aprobarán este presupuesto, eso es evidente, pero con ello no van a mejorar la situación del Principado de Asturias".

"Esos presupuestos no los podemos ver únicamente como un cuadro de cifras. Son, o al menos deberían ser, una herramienta para resolver problemas y para construir futuro. Pero ustedes han construido, han convertido este presupuesto en un ejercicio de aritmética parlamentaria, en una operación para salvar unas malas cuentas y con ello pierden el sentido", dijo Pumares.