Aprobada la Oferta Público de Empleo 2025 del Ayuntamiento, con 78 plazas

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, la aprobación de la Oferta Pública de Empleo del presente año, que incluye un total de 78 plazas entre turno libre y promoción interna.

En el caso de la Policía Local, se convocarán en promoción interna un total de cuatro plazas, una de comisario, dos de intendente y una de inspector, y otras cinco de agente en turno libre, una de ellas correspondiente al turno de movilidad. Respecto al Cuerpo de Bomberos, la convocatoria es de un sargento en promoción interna y cuatro bomberos en turno libre.

Referente a sectores no prioritarios, se convocarán un total de 47 plazas, 21 de las cuales son de promoción interna y el resto turno libre. Se tratan de diferentes puestos, desde técnicos en administración a ingeniero informático, psicólogo o auxiliar de servicios, Sociólogo, vigilante de obras y servicios o Técnico de Educación Infantil.

Referente a la Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular, se convocarán dos plazas de director de Programas de Museos, una de auxiliar administrativo, tres de auxiliar de servicios --una de ellas en el turno de personas con discapacidad--, otra más, del Subgrupo C2, de director de Programas de Museos y otra de Técnico Auxiliar de Bibliotecas. Excepto esta última plaza que es de promoción interna, el resto es de turno libre.

En el Patronato Deportivo Municipal, asimismo, la convocatoria de plazas será: una de Oficial de Oficios; una de Técnico Auxiliar Programas Deportivos; una Técnico Auxiliar. Todas serán de turno libre a excepción de la última, que será de promoción interna.

La Fundación Municipal de Servicios Sociales, por su lado, convocará, en turno libre, una plaza de Técnico Superior, otra de Trabajador Social, una de Educador Social, una de Auxiliar Administrativo y una Auxiliar de Servicios. En promoción interna, además, se convocará una plaza de Técnico Superior.