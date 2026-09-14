Aprobado un gasto plurianual de 10 millones para favorecer las oportunidades laborales de 10.000 personas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside la reunión del Consejo de gobierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 10.086.650 euros para financiar la convocatoria 2026-2028 del Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (Piome), una iniciativa del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) destinada a mejorar las oportunidades laborales de cerca de diez mil personas, tanto desempleadas como trabajadoras con empleos precarios o de baja cualificación.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el Piome combina acciones de información y orientación profesional con asesoramiento para el autoempleo y formación de corta duración. Estas actuaciones, impartidas por entidades colaboradoras especializadas, buscan reforzar las competencias profesionales y facilitar el acceso de las personas participantes a nuevas oportunidades laborales.

La edición en curso del programa, desarrollada por doce entidades beneficiarias, ha permitido atender hasta ahora a 9.953 personas, de las cuales 9.528 han participado en acciones de orientación profesional y otras 425 han recibido apoyo para el autoempleo. Entre las áreas formativas impartidas figuran la prevención de riesgos laborales, la industria del metal, las tecnologías de la información, las actividades comerciales y la gestión de almacenes, el turismo, el transporte, la atención sociosanitaria y las competencias digitales.

El Servicio Público de Empleo ha puesto en marcha este ejercicio el primer calendario anual de convocatorias, que agrupa 24 programas de subvenciones para orientación, formación, oportunidades de empleo e igualdad en el acceso al mercado laboral.

Dentro de la programación anual, destacan los programas destinados a fomentar y consolidar el empleo de las personas con discapacidad, dotados con 21,5 millones; la iniciativa Joven Ocúpate, con 4,4 millones, o los nuevos talleres de empleo, que movilizan 24,7 millones para financiar 42 proyectos y que beneficiarán a 855 personas desempleadas.

Los datos correspondientes al mes de agosto reflejan que en estos momentos hay 408.400 personas afiliadas a la Seguridad Social y 48.580 en paro. El Principado suma 65 meses consecutivos de crecimiento del empleo.

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1.257.715 euros para la adquisición de dos nuevas autobombas urbanas destinadas a la flota del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa).

Los nuevos vehículos, dotados con un depósito de 3.000 litros de agua, serán especialmente útiles para hacer frente a incendios y operaciones de rescate.