Araujo se retira del congreso local del PP "por coherencia" después de que el juez no lo parase

Publicado 02/03/2018 12:00:29 CET

AVILÉS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora candidato a la presidencia del PP de Avilés Alfonso Araujo ha presentado su renuncia a participar en el congreso que debería celebrarse este sábado. Lo hace "por coherencia" y después de que el juzgado no admitiese la paralización del proceso, tal como había pedido tras haber detectado varias irregularidades en el censo, según ha explicado a Europa Press.

"Agradezco la diligencia a la justicia y la acato, pero no se puede estar en una organización en la que no se tiene nexo con ella", ha dicho antes de ejemplificar el hecho de haber encontrado a casi un centenar de afiliados que no viven en Avilés. "Es como si en la asociación de la caza de la perdiz hubiera gente que no caza, no tiene sentido", ha apuntado.

"No me parece ni ético ni razonable que uno de Pola de Siero venga a inscribirse aquí. Así en mi equipo podríamos haber traído a 500 afiliados", ha dicho y criticado que con la presencia de otras personas en el censo "flaco favor se hace al PP de Avilés, es gente que no participa, es como hacerse trampas al solitario".

Araujo ha tomado la decisión de retirarse del congreso después de haber analizado la decisión judicial, que rechaza su interpretación de los estatutos y admite la del comité organizador, y hablado con su equipo. Tiene previsto presentar la renuncia oficialmente en el partido esta mañana.