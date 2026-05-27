Del Arco replica a Polledo (PP) que "no acepta su caricatura de la realidad" de la gestión de su consejería

La consejera de Bienestar, Marta del Arco, en el Pleno de la Junta. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco reiteró este miércoles en el Pleno que aunque la diputada del PP, Beatriz Polledo, "repita una y otra vez el mismo discurso catastrofista, eso no lo va a convertir en realidad". Y es que ha insistido en que "la realidad es que este Gobierno está ampliando recursos, fortaleciendo servicios, sosteniendo un modelo de cuidados de calidad". "Así que no acepto su caricatura de la realidad", dijo.

"¿Existe tensión en el sistema? ¿Tenemos el sistema tensionado? Sí, lo he dicho y lo diré, sí. ¿Existe un reto demográfico enorme vinculado al envejecimiento en esta comunidad autónoma? Por supuesto que sí. Negarlo sería irresponsable, es cierto. Asturias es una de las comunidades más envejecidas de Europa, pero precisamente por eso somos conscientes de esta realidad y estamos actuando", dijo la consejera.

Del Arco daba así respuesta a la diputada del PP, Beatriz Polledo, que ha planteado a la consejera cómo puede hablar de compromiso social cuando su gestión es incapaz de garantizar una red suficiente de plazas públicas en residencias geriátricas dejando desprotegidas a las personas que más apoyo necesitan.

La consejera ha lamentado que Polledo parta de la premisa errónea de identificar que la atención a las personas con dependencia, a las personas mayores va exclusivamente por una plaza residencial.

"Cuando usted habla de personas sin atención adecuada durante meses o años, está trasladando una imagen que no se corresponde con la realidad del sistema de cuidados asturiano, ni con el trabajo diario de cientos de personas de los profesionales de los servicios sociales, de ayuda a domicilio, centros de día, centros sociales, atención comunitaria y atención residencial", dijo la consejera.

Polledo ha pedido a la consejera que no haga trampas no desvíe la atención a otros recursos cuando hay miles de asturianos que no están ya para estar en su domicilio.

"La lista de espera en dependencia y la falta de plazas de residenciales son dos asuntos vitales para este Grupo Parlamentario, ya sé que para este Gobierno no lo son", dijo la diputada del PP.