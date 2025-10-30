Del Arco señala a Sara Álvarez (Vox) como "una persona que discrimina, una política que discrimina a menores"

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha manifestado este jueves que el Principado de Asturias que los centros de menores migrantes no acompañados "están equiparados en todo, absolutamente en todo, al funcionamiento del resto de los centros de acogimiento residencial de menores, tanto en cuestiones que afectan a la convivencia como a la seguridad". En este sentido ha señalado a la diputada de Vox, Sara Álvarez como "una persona que discrimina, una política que discrimina a menores que llegan a esta comunidad".

Del Arco ha respondido así a la diputada del Grupo Vox, Sara Álvarez, que ha preguntado por la gestión y el funcionamiento "de los centros de 'menas'".

Ha recordado que en Asturias hay seis centros de acogimiento residencial específicos para menores migrantes no acompañados con un total de 87 plazas y están gestionados por la Asociación Centro Trama, la Asociación Accent y la Fundación Diagrama.

Del Arco ha explicado que los centros de menores migrantes no acompañados se encuentran concertados en virtud de convocatoria pública. En estas bases está explicitado de manera escrupulosa y detalladamente que se les pide y cuál es la gestión. Ha añadido que existen dos tipos de plazas: la atención inmediata y luego centros de acogimiento residencial, donde se trabaja la preparación para la vida independiente a partir de los 16 años.

La consejera ha iniciado su respuesta asegurando que "la generalización del uso del término 'mena' en la esfera pública haya derivado en la deshumanización y criminalización de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad".

"Debo hablar de ellos y ellas como lo que son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y que por estar sin ningún adulto que los acompañe están expuestos y expuestas a un grave riesgo y que por imperativo legal y una vez acreditada su minoría de edad están en situación de desamparo y procede su tutela", dijo la consejera.

La diputada de Vox ha incidido en que "los asturianos tienen derecho a saber, al menos, y ya que no les preguntan si están de acuerdo o no con esas acogidas y con las partidas millonarias que destinan, a saber con todo detalle lo que ocurre en estos centros y saber si es justo o no es justo".

Ha insistido Sara Álvarez Rouco en que su grupo "necesita datos", necesita saber cuáles son "los protocolos que van a seguir, cuánto personal van a dedicar, qué conflictos prevén ante la avalancha de menores que llegan o qué centros van a habilitar".

"Cuéntenos sobre todo con los antecedentes de sucesos delictivos relacionados con ellos que se repiten, y esto no son mitos ni falsedades, cuéntenos cómo van a garantizar que su presencia en nuestra sociedad no va a traer problemas dentro o fuera de su sociedad", dijo la diputada de Vox.

Previamente, en una comparecencia inicial sobre políticas de infancia, la consejera ha dejado claro que va a seguir colaborando con el Gobierno central en el acogimiento solidario de menores migrantes no acompañados, utilizando para ello la financiación estatal que promueve y apoya esta acogida.

"La acogida de inmigrantes menores se están produciendo de una forma ordenada, tal y como establece el decreto ley y en coordinación con Delegación del Gobierno. Hasta ahora los que han llegado se han incorporado al recurso de atención inmediata y puedo dejar claro que desde esta comunidad autónoma, desde el Gobierno, desde esta consejería, seguiremos colaborando", dijo la consejera.