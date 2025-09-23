Arranca el debate de orientación con Barbón recordando el accidente de Cerredo y los incendios forestales

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera de las sesiones del pleno de orientación política que se celebra en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha comenzado este martes pasadas las 11.00 horas. El presidente del Gobierno asturiano, que comparece sin límite de tiempo, ha comenzado recordando los incendios forestales de este verano y también el accidente de Cerredo, en la mina de Degaña en la que murieron cinco operarios.

"Salvamos las casas ,salvamos los pueblos y las vidas, pero la desesperación, la angustia de aquellas personas me acompaña día a día", ha dicho sobre los incendios.

En cuanto al accidente de Cerredo, Barbón ha reafirmado su compromiso de "llegar hasta el final" para que Se haga justicia con todas las responsabilidades que quepa imaginar". Espera Barbón que se avancen las investigaciones abiertas, incluida la de la Junta General.

El pleno de la JGPA celebra al inicio del periodo de sesiones de cada año legislativo el debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno. Se articula en tres jornadas, en este caso, martes, miércoles y viernes.

En la primera sesión, la de este martes, interviene sin límite de tiempo el presidente del Gobierno asturiano. Aunque es habitual que los diferentes grupos parlamentarios ya comenten el discurso de Barbón tras la sesión inicial, el pleno se reanudará este miércoles a las 9.00 horas.

Será entonces cuando los distintos representantes parlamentarios confronten con Barbón. Intervendrán los portavoces de los grupos de mayor a menor, si bien cerrará el PSOE, por un tiempo cada uno de 30 minutos. Responderá Barbón sin límite de tiempo. Los grupos tendrán derecho a una réplica de diez minutos. Posteriormente podrán volver a intervenir, por un turno de cinco minutos.

Tras la sesión del miércoles se abrirá el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de resolución de cara a la sesión del viernes 26 de septiembre, la última del debate. En este caso cada grupo tiene treinta minutos para presentar a partir de las 9.00 horas para defender sus iniciativos. El tiempo será compartido en el caso del Grupo Mixto, integrado por Covadonga Tomé y por Adrián Pumares (Foro). Cada grupo tendrá un segundo turno que no excederá los 20 minutos. Posteriormente se votarán las distintas propuestas, una a una, poniendo fin así al debate de orientación política.