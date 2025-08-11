Arrancan las obras de mejora del saneamiento de La Cespedera, en Carreño, con una inversión de 703.400 euros

El Principado inicia las obras de mejora del saneamiento de La Cespedera, en Carreño, con una inversión de 703.400 euros. - PRINCIPADO

OVIEDO/CARREÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha comenzado las obras de mejora del sistema de saneamiento del barrio de La Cespedera, en la parroquia de Guimarán, en el concejo de Carreño. Esta actuación supone una inversión de 703.400 euros y beneficiará a 76 personas residentes en la zona.

Actualmente, las viviendas de esta población no disponen de una red completa de saneamiento y sus vertidos se gestionan a través de fosas sépticas o pozos negros.

El proyecto en marcha tiene como objetivo solucionar esta carencia mediante la construcción de una red unitaria que recoja las aguas residuales de las viviendas y las conecte con el sistema general existente, que vierte a la estación depuradora de La Reguerona, en Gijón oeste.

La nueva red estará formada por doce colectores: uno principal, uno secundario y diez ramales, que suman una longitud total aproximada de 2.310 metros. Además, se instalarán 90 pozos de registro, varios de ellos de resalto, diseñados para reducir la velocidad del agua en zonas de fuerte pendiente, con lo que se evitan problemas de erosión en las conducciones.

Esta intervención se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno del Principado para la modernización de las infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural.