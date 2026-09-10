Arrancan las obras de pavimentación del camino de Corripos, en Valdesoto, con una inversión de 97.882 euros. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO/SIERO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto, una actuación que cuenta con un presupuesto de 97.882 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses, según han anunciado este jueves el alcalde, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de unos 691 metros del camino que conecta el núcleo rural de Corripos con la carretera AS-376 y contemplan la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, además del ensanche de varios puntos del vial para mejorar las condiciones de circulación.

La actuación incluye asimismo el acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la ejecución de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas vinculados a accesos y fincas. También se adecuarán distintos accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical.

El concejal Alejandro Villa ha señalado que la actuación se suma a la mejora del camino de Pando, recientemente finalizada, y a otras intervenciones realizadas en la zona de Corripos, donde "en los últimos años se ha asentado mucha gente nueva".

Villa ha destacado además la renovación "por completo" de la red de abastecimiento de agua desde el depósito para dar servicio a las viviendas de la zona.

"En los últimos años hemos invertido más de 400.000 euros en carreteras en la parroquia de Valdesoto. Afortunadamente, cada vez van quedando menos caminos por acondicionar y seguimos trabajando para mejorar los accesos a las viviendas y, con ello, la calidad de vida de los vecinos", ha afirmado.

Las obras de pavimentación se desarrollan de forma paralela al proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, actualmente en ejecución y con un presupuesto de 184.712 euros.