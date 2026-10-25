Los asturianos ahorran más de cuatro días de tiempo al año y 1.223 euros con gestiones digitales

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OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los asturianos estiman que realizar sus gestiones cotidianas con el comercio, el banco, el seguro y la Administración Pública a través de canales digitales les permite ahorrar cada año 101 horas, el equivalente a más de cuatro días, y 1.223 euros, por debajo de la media nacional (177 horas y 2.140 euros), según el I Barómetro de la Digitalización, elaborado por Línea Directa.

El estudio, desarrollado por Línea Directa Aseguradora en colaboración de Neovantas, confirma el elevado grado de madurez digital alcanzado por la sociedad española.

En este sentido, el informe confirma que el 95% de los ciudadanos realiza ya algún tipo de gestión on line cada semana y 7 de cada 10 perciben ventajas claras en el uso de este canal, principalmente el ahorro de tiempo, algo esencial en la resolución de las llamadas "gestiones hormiga", trámites recurrentes en sectores muy diversos.

En estos trámites, el móvil es "el rey de las gestiones digitales", ya que el 91% usa el smartphone para ello, frente al 70% que utiliza el ordenador. Entre los trámites más habituales se encuentran la búsqueda de información antes de comprar (87%), la realización de trámites específicos en la banca online (85%) y el seguimiento a un pedido (84%), entre otros.

El estudio de Línea Directa aborda la relación con la digitalización de cuatro sectores concretos: el comercio, la banca, los seguros y la Administración Pública.

Los encuestados afirman realizar una media de 5,4 gestiones digitales a la semana en estos cuatro ámbitos. Del análisis se extrae que el sector bancario (39,4 minutos) y el asegurador (38,7) son los sectores en los que los ciudadanos perciben más ahorro de tiempo al digitalizar las gestiones más habituales, mientras que en la Administración y el comercio ese ahorro de tiempo es de 38 y 32,6 minutos respectivamente. En conjunto, el ahorro promedio por gestión se sitúa en 38 minutos en España y en 28 minutos en Asturias, por debajo de la media.

Al trasladar ese ahorro de tiempo al dinero que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar por él (ver ficha metodológica), se perciben también diferencias de un sector a otro. La banca lidera el análisis con un ahorro medio de 88,5 euroS al mes, seguido a distancia por los seguros (33 euros), el retail (29,6 euros) y la Administración Pública (27,2 euros).

Por tipología de gestión, en la banca, un sector profundamente transaccional, predominan las consultas de movimientos y saldo (94%); en la Administración Pública destacan los trámites específicos, como la gestión de citas previas o la declaración de la Renta, mientras que el sector retail el uso está íntimamente ligado a la compra (86%).

En lo que respecta al sector asegurador, el 68,9% de los asturianos ya realiza gestiones digitales con su aseguradora, por debajo de la media nacional (77%). Las más habituales son consultar la póliza (48%), dar un parte (38%) y hacer el seguimiento de un siniestro (36%). Por ramos, el seguro de salud alcanza un 17,7% de uso habitual, casi el doble que hogar (9,8%) y automóvil (9,3%). Lo que más valoran los asegurados, es saber que hay un profesional disponible si la situación lo requiere.

El ahorro percibido también depende del lugar de residencia, ya que aunque la media española se sitúa en 177 horas al año, la cifra cambia de forma considerable entre comunidades. Asturias se sitúa por debajo de la media nacional, con 101 horas y 1.223 euros al año (102 euros al mes), y el 46,7% de los asturianos prefiere el canal digital, por debajo de la media nacional (57,7%). Canarias encabeza el ránking con casi 257 horas al año, 80 más que la media nacional, seguida de Cataluña (226,5 horas) y la Comunidad Valenciana (198 horas).