Asturias acoge ya a 54 menores migrantes no acompañados: 10 llegaron este martes

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Directora General de Infancia y Familias, Clara Sierra, ha actualizado este miércoles el número de menores inmigrantes no acompañados que acoge el Principado de Asturias. A fecha de abril, son 54 menores, diez de los cuales llegaron este mismo martes con total normalidad. "No está habiendo ningún tipo de problema", ha asegurado.

La llegada de estos menores se enmarca en el mecanismo de traslado de menores migrantes no acompañados desde las zonas más tensionadas --Canarias, Ceuta y Melilla-- hacia las demás comunidades autónomas, aprobado por el Gobierno en verano del año pasado.

En unas declaraciones a los medios, Sierra ha explicado que los niños inmigrantes están siendo atendidos en centros específicos ubicados en Oviedo, Gijón, Avilés y Noreña, mientras que las niñas están en el programa general. "Nosotros seguimos en la tónica de la total disposición, de la colaboración con el resto de Comunidades Autónomas", ha defendido, sobre todo entendiendo que "estos chicos y estas chicas llegan a España intentando buscarse un futuro, intentando estudiar, intentando trabajar".

En este sentido la directora general ha asegurado que, cuando se les ofrece a estos menores oportunidades, ellos "las aprovechan" y están respondiendo "fantásticamente". "Para los chicos menores migrantes, como suelen tener una media de edad de 16 o 17 años, están yendo a recursos específicos para atender a sus necesidades, porque ellos necesitan más apoyo con el lenguaje, otro tipo de acompañamiento", ha relatado.

Dada la edad con la que llegan, Sierra ha explicado que "muchos" de los menores ya van cumpliendo la mayoría de edad en el Principado y pasan a formar parte de los programas de transición a la vida adulta, donde ya pueden escoger sus estudios.

La directora general ha mencionado también el programa 'Ítaca', que ofrece pisos independientes a aquellos menores migrantes no acompañados que cumplen la mayoría de edad. "Pueden tener compañeros de piso que podemos ser cualquiera de nosotros, y ya están más distribuidos por Asturias", ha explicado, asegurando que se suelen concentrar en los municipios del centro de Asturias por su proximidad a universidades y centros de formación profesional.