Asturias activa un sistema en tiempo real para controlar los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total

El Principado y la DGT activan hoy un sistema de intercambio de información en tiempo real para evaluar la situación de los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) ponen en marcha hoy un sistema pionero de intercambio de información en tiempo real sobre los accesos a 16 playas asturianas, seleccionadas por su previsión de elevada afluencia con motivo del eclipse solar total.

El objetivo, según ha detallado el Principado, es reforzar la gestión de la movilidad durante una jornada en la que se espera un importante incremento de desplazamientos hacia el litoral y ofrecer a la ciudadanía datos actualizados que permitan planificar viajes, evitar zonas con congestión y contribuir a una circulación más segura y fluida.

Esta iniciativa constituye uno de los primeros desarrollos prácticos del Gemelo Digital del Territorio de Asturias, una infraestructura tecnológica concebida para integrar y analizar datos procedentes de múltiples fuentes en tiempo real. La experiencia servirá, además, para evaluar su potencial aplicación en futuros dispositivos especiales de tráfico y en ámbitos estratégicos como la gestión de emergencias, la planificación territorial, la protección civil o el turismo.

En esta primera fase, la información sobre el estado de los accesos a las playas se incorpora a los sistemas de gestión de la DGT, que podrá difundirla a través de sus distintos canales de información. Entre ellos figuran los paneles de mensaje variable instalados en autovías y carreteras de la red estatal, desde los que se alertará sobre posibles episodios de saturación y se ofrecerán recomendaciones para facilitar la movilidad.

Los datos se obtienen mediante una combinación de tecnologías avanzadas de monitorización, que integran sistemas de visión artificial y dispositivos de sensorización desplegados en el territorio. Toda esta información se procesa y analiza en tiempo real a través del gemelo digital del territorio, una plataforma impulsada por el Gobierno de Asturias que proporciona una visión dinámica y actualizada de la actividad y la movilidad en la comunidad.