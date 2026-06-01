Asturias acumuló en abril casi 61.000 pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

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OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de pernoctaciones en alojamientos asturianos de turismo rural a lo largo del mes de abril fue de 60.917, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

Fueron 24.080 los viajeros que estuvieron en este tipo de establecimientos, de losa que 20.259 son residentes en España, que hicieron 53.729 pernoctaciones, y 3.821 extranjeros, con 7.187 pernoctaciones. La estancia media fue de 2,53 días, ligeramente superior a la media nacional, que fue de 2,48 días.

En Asturias se estima que existen 1.203 alojamientos rurales, que tienen 12.411 plazas. El grado de ocupación por plazas fue del 16,33%, elevándose en fin de semana al 29,08%. Este tipo de establecimientos dan empleo a 1.746 trabajadores.