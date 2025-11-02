Asturias, aún sin presidente del Consejo de Transparencia, años después de que el único candidato rechazara ir a Avilés

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias sigue sin presidente del Consejo de Transparencia y acumula ya cuatro años y medio desde que el único candidato que pasó por el Parlamento asturiano para ser elegido rechazase el cargo porque quería que la sede estuviera en Oviedo y no en Avilés.

Fue en el mes de abril de 2021 cuando en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, el hombre que contaba en principio con todos los apoyos para ocupar el cargo, José Manuel Fernández, calificó de "ocurrencia" que la sede del nuevo órgano se ubicase en Avilés. Alegó que él no podía irse a esa ciudad por un problema de conciliación.

Desde entonces, no ha habido nuevos candidatos y la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018, sigue sin poder desarrollarse.

El asunto volverá a discutirse en el Parlamento asturiano esta misma semana, cuando la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé defienda una moción subsiguiente a la interpelación que realizó en la última sesión al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Hace dos semanas Zapico respondía que esperaba llevar a la Junta a finales de año o principios de 2026 la composición del Consejo de Transparencia. Explicó que se estaba trabajando en la búsqueda de una persona con un perfil de reconocido prestigio.

En la moción que defenderá ahora Tomé, a la que ha tenido acceso Europa Press, se insta al Gobierno asturiano a elegir la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias en el primer trimestre de 2026; crear, en el primer semestre de 2026, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción ; aprobar, en el primer semestre de 2026, el Plan Estratégico de Transparencia y el Plan de Prevención de la Corrupción; y crear, en el primer semestre de 2026, el Registro de Grupos de Interés de Carácter público.