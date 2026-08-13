Asturias cierra el dispositivo del eclipse sin incidencias y con desvíos a la montaña por las nubes

Zona de Verdicio, en Gozón, con varios vehículos estacionados - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada del eclipse solar de este 12 de agosto terminó sin incidencias reseñables en Asturias, si bien las autoridades tuvieron que adoptar medidas para el control y regulación del flujo del tráfico, dado que la presencia de nubes hizo que muchas personas decidiesen trasladarse a zonas de montaña para presenciar el fenómeno.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, desactivó a las 21.34 horas, el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias en fase de alerta 2, que se activó a primera hora.

Según ha informado el Gobierno asturiano, a lo largo de toda la jornada no se registraron incidencias reseñables aunque si se han tenido que adoptar determinadas medidas para el control y regulación del flujo del tráfico en las inmediaciones del algunos de los puntos de observación.

Entre otras, se cerraron los accesos al Cabo Peñas, en Gozón, el Angliru, en Riosa, Les Bedules, en Ponga y Les Praeres, en Nava. Los agentes de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias también tuvieron que decretar el cierre de algunas pistas forestales por afluencia de personas no autorizadas en los concejos de Teverga y Peñamellera Alta.

La nubosidad en la mitad norte de Asturias provocó numerosos desplazamientos a otras zonas de observación por lo que reorganizaron puntualmente algunos de los medios y recursos asignados en el dispositivo.

En el ámbito sanitario se trasladó una UVI-móvil a la zona de Mieres y por parte del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se desplazaron Bomberos de Asturias a Pajares, en Lena y Cotobello en Aller.

A las 21.00 horas el personal desplegado en los puntos de observación establecidos fue retirando progresivamente del lugar sin incidencia alguna.

En el dispositivo de vigilancia sobre el terreno, además de bomberos, guardas y fuerzas y cuerpos de seguridad, han participado voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Asturias, Cruz Roja, personal de salvamento en playas y de los distintos ayuntamientos.

Además, los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés activaron su plan municipal de protección civil estableciendo su propio centro coordinación municipal integrado dentro del Centro de Coordinación Operativa. Castrillón, por su parte, elaboró un plan de autoprotección con motivo del evento.