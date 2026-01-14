Asturias convocará la próxima semana a los grupos parlamentarios para compartir información sobre la propuesta

Gimena Llamedo y María Jesús Montero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRSS) -

El Gobierno del Principado convocará la próxima semana a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que suscribieron el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación (todos los que tienen representación excepto Vox) para compartir la información disponible sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, tras participar este miércoles en la reunión convocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar a las comunidades su propuesta sobre el futuro reparto de los recursos públicos.

Llamedo ha dicho que ha trasladado que no le han gustado "las formas" de la presentación del modelo y que les pidieran adherirse a un contrato previamente hecho. Ha indicado que Montero ha respondido que se trataba de un punto de partida.

Desde Asturias han reclamado al Ministerio de Hacienda que tome en cuenta las propuestas del Principado para sentarse a negociar la financiación autonómica. "Queremos un modelo que sea bueno para Asturias hoy, en el presente, y también en el futuro", ha señalado Llamedo.

Tras el encuentro, la dirigente asturiana ha valorado el compromiso del Gobierno de España de abrir un nuevo cauce de diálogo: "El ministerio ha dicho que esta propuesta es un punto de partida, que es lo que pedíamos desde Asturias, que se va a abrir un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo más amplio en el que Asturias participará para defender sus intereses".

Llamedo ha recordado que los criterios que defiende Asturias de cara a la definición de un nuevo modelo están fijados en dos documentos: el acuerdo suscrito por todos los grupos de la Junta General, a excepción de Vox, y la Declaración de Santiago, firmada junto con los gobiernos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón.

Llamedo ha vuelto a reivindicar la vigencia y la validez de ambos textos. "Hemos venido a escuchar las propuestas que se nos hagan, pero con una posición marcada por los acuerdos que tenemos suscritos, considerando que este es un punto de partida para que se abra una negociación", ha precisado.

Para el Principado, el futuro sistema debe tener en cuenta el coste real de los servicios públicos, "el verdadero corazón de las políticas de los gobiernos autonómicos", por encima de la capacidad fiscal de los territorios. Para una comunidad como Asturias, ha incidido Llamedo, son cruciales criterios como el envejecimiento o la orografía por el coste que implican para el sistema sanitario, los servicios sociales o la educación.

Durante el encuentro, el Principado ha solicitado más detalles sobre el fondo vinculado al cambio climático, al considerar que debería tener en cuenta los daños causados por los incendios forestales del pasado verano, y ha considerado positivo el refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial anunciado por la ministra.