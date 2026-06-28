Asturias cuenta este verano con 36 lanzaderas del CTA que llegarán a 30 concejos

El Gobierno de Asturias presenta su mayor oferta de lanzaderas estivales para fomentar la movilidad sostenible en los corredores turísticos y espacios naturales más visitados - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias amplia desde este martes, 1 de julio, su oferta de lanzaderas de verano con el mayor dispositivo puesto en marcha hasta la fecha. El plan del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) contará con 36 itinerarios que darán servicio a 30 concejos hasta el 8 de septiembre.

Según ha informado el Principado, todos los servicios estarán incluidos en la tarifa CONECTA, que permite viajar por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes. El objetivo es facilitar el acceso en transporte público a playas, espacios naturales y otros enclaves turísticos durante la temporada estival.

Entre las principales novedades figura el refuerzo de las conexiones en el oriente, con una nueva lanzadera entre Llanes y Ribadesella y mejoras en los servicios hacia Benia de Onís, Arenas y Poncebos. También se incorpora una nueva conexión entre Grado, Belmonte de Miranda y Pola de Somiedo.

Además, se mantendrán las lanzaderas a playas y espacios naturales ya existentes, así como los servicios especiales para fiestas populares y los refuerzos de las líneas con mayor demanda, incluidos los autobuses nocturnos.

El pasado verano, más de 236.000 personas utilizaron las lanzaderas estivales del CTA, sin contar el servicio especial de acceso a los lagos de Covadonga.