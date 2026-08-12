Asturias despliega 1.300 efectivos ante el eclipse y pide anticipar los desplazamientos por la costa

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, (centro de imagen) en las instalaciones del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, en La Morgal. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias tiene ya desplegada a la práctica totalidad de las 1.300 personas que integran el operativo especial con motivo del eclipse solar de este miércoles, al que se sumarán las policías locales a partir de las 15.00 horas, según ha informado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Calvo ha pedido a la ciudadanía que anticipe los desplazamientos ante la previsión de una mayor afluencia y ha animado a utilizar las 26 lanzaderas especiales habilitadas para facilitar la movilidad sostenible. En los momentos de máxima afluencia, estos servicios permitirán disponer de hasta 7.500 plazas adicionales de transporte público.

El consejero ha explicado que ya se están produciendo problemas puntuales relacionados con el uso del vehículo privado, como en el Cabo Peñas, donde existe una lanzadera de transporte público y, pese a ello, algunas personas han intentado acceder en coche a zonas sin aparcamiento. "Estamos a tiempo de que no se cometan ese tipo de errores", ha señalado, antes de recordar que existen restricciones de acceso y aparcamiento precisamente para evitar situaciones de congestión.

Calvo ha asegurado que, por el momento, la jornada transcurre "según lo previsto" y con normalidad, aunque ha insistido en la necesidad de planificar los desplazamientos. En este sentido, ha señalado que la previsión meteorológica apunta a que el riesgo de nubosidad se concentra en la franja costera, por lo que quienes pretendan cambiar de localidad para buscar una zona con mejores condiciones de observación deben hacerlo con antelación y no esperar al último momento.

El dispositivo cuenta además con un sistema piloto de intercambio de información en tiempo real entre el Gobierno de Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los accesos a 16 playas. Según ha explicado Calvo, la información se obtendrá mediante sensores de tráfico y aforos y permitirá mejorar los avisos a través de los paneles de las autopistas. Entre los puntos incluidos se encuentra Rodiles.

El consejero ha señalado que el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias y el Comité de Crisis se incorporarán al seguimiento de la jornada a partir de las 16.00 horas. Durante la mañana, el Servicio de Emergencias ha mantenido una actividad "con normalidad", con atención a incidentes puntuales como el incendio de un vehículo en el Huerna, ya resuelto.

Por último, Calvo ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para observar el eclipse y de mantener la prudencia en los entornos naturales y de montaña, especialmente ante el riesgo de incendios forestales.