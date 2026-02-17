Asturias destina 200.000 euros a estancias internacionales de investigadores del programa Severo Ochoa

Investigadores. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha publicado este martes una nueva convocatoria de ayudas destinada a potenciar la movilidad internacional del personal investigador. Las solicitudes podrán presentarse desde mañana, miércoles, hasta el 17 de marzo, según indica el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El programa ofrece un máximo de 3.000 euros por estancia temporal, que puede durar entre uno y tres meses, permitiendo a los investigadores adquirir nuevas técnicas, trabajar en laboratorios de excelencia y desarrollar actividades vinculadas a su tesis doctoral.

Desde 2019, un total de 245 científicos asturianos han recibido financiación para estancias en el extranjero. Los destinos más habituales incluyen Suecia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Australia, Italia, Países Bajos, Austria y México.