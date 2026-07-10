Asturias estrena su primer gran circuito cultural de la sidra: más de 50 planes gratuitos en 28 concejos

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ayer en Nava junto al equipo artístico de la función y miembros de la corporación municipal. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha estrenado esta semana el primer circuito dedicado íntegramente a la cultura sidrera asturiana, una nueva línea integrada en 'Asturies, Cultura en Rede', que llevará a 28 concejos más de 56 actividades vinculadas con uno de los patrimonios culturales más singulares y reconocibles de la comunidad.

El programa arrancó este jueves en Nava con el espectáculo de artes escénicas 'Kanpai', de Teatro del Cuervo, al que asistió el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León. Según ha explicado el rincipado en nota de prensa, las iniciativas, que se desarrollarán hasta finales de diciembre, incluyen teatro, música, divulgación, talleres, pasacalles, demostraciones gastronómicas, actividades familiares y proyectos de mediación cultural en torno al universo sidrero.

Con una dotación de 100.000 euros, el circuito permitirá acercar a la ciudadanía propuestas que abordan la cultura sidrera desde diversas perspectivas: la pumarada, la manzana, el llagar, el escanciado, la tradición oral, la música, la creación escénica y los espacios de encuentro que históricamente han dado forma a este patrimonio mundial.

Los eventos previstos incluyen espectáculos escénicos, musicales y divulgativos pensados para público de todas las edades, con propuestas como 'Kanpai', 'La Xarangana - Live Chigre Music', 'Ambarino, color de sidra', 'Las hadas de la pomarada', 'De la pumarada a la espicha' o 'Echar sidre: teoría y práctica', junto con otras actividades participativas que combinan creación contemporánea, divulgación y tradición.