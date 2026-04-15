Asturias impulsa en Oscos-Eo un modelo de participación rural "inédito" con el proyecto 'Munrural'

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OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asturias va a destinar 30.000 euros al Plan Integrado de Sostenibilidad y al proyecto de participación 'Munrural' en la comarca Oscos-Eo, Según el principado, se trata de un modelo de participación ciudadana "inédito" en el ámbito rural español.

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Agenda 2030, ha presentado este miércoles ambos proyectos en la sede del Grupo de Desarrollo Rural Oscos-Eo, en Vegadeo.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el fin principal es dotar a los municipios de instrumentos operativos que les permitan acceder a la financiación europea. "Uno de los objetivos que nosotros nos propusimos desde el Gobierno de Asturias era que a través de la Agenda 2030 pudiéramos hacer herramientas que fueran útiles para los ayuntamientos", ha explicado.

Con este propósito, se financia ahora el proceso para la elaboración de un plan de sostenibilidad, elemento obligatorio para poder acceder a las líneas de ayudas de la Unión. González Prieto ha incidido en que la carencia de estos planes supone actualmente una barrera administrativa para las entidades locales.

"Hoy en día, en la Unión Europea, para poder acceder a cualquier tipo de subvención te exigen que tengas un plan integral de sostenibilidad. Y eso impide que muchos de los ayuntamientos se puedan presentar a este tipo de convocatorias".

Por ello, desde el Ejecutivo autonómico explican que el proyecto "busca aprovechar la trayectoria de los grupos de desarrollo local para diseñar una estrategia que localice los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio". "Ese tipo de proyecto requiere la participación amplia de todos los sectores que de alguna manera están actuando en el territorio, tanto sociales y económicos como culturales, políticos o ambientales", ha concluido la viceconsejera.

PROYECTO MUNRURAL

Por su parte, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha detallado el proyecto Munrural, un mecanismo de participación "absolutamente pionero, no solamente en Asturias sino en España". Este modelo traslada el marco de organización de las Naciones Unidas al entorno rural para debatir sobre el futuro de la juventud y el sector primario.

"Se tratarían temáticas como el futuro de la juventud, el futuro del sector primario, cómo poder incorporar a todos los agentes sociales en la toma de decisiones de los municipios a través de dinámicas de cogobernanza democrática", ha explicado.

La acción Munrural busca también generar beneficios tangibles como la igualdad de oportunidades educativas, el refuerzo del capital social rural y la conexión directa de la juventud con los procesos de toma de decisiones institucionales.