Asturias invierte 45 millones en sistemas de información y transformación digital sanitaria

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha inaugurado hoy la II Jornada de Inteligencia Artificial y Transformación Digital. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha invertido 45 millones de euros entre 2024 y 2026 en sistemas de información y transformación digital sanitaria, con 19,3 millones procedentes de fondos europeos del Ministerio de Sanidad, según ha señalado este martes la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Estos recursos han permitido poner en marcha 40 proyectos y ejecutar el 99,68% de los fondos europeos asignados.

Saavedra ha destacado esta inversión durante la inauguración de la II Jornada de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, celebrada en el Centro Niemeyer, donde ha defendido que estas tecnologías "van a cambiar" el sistema sanitario público, aunque ha subrayado que la inteligencia artificial no sustituirá a los profesionales sanitarios ni la relación humana con los pacientes.

La consejera ha señalado que la IA puede ayudar a los profesionales a evitar duplicidades, agilizar procesos y facilitar la relación con los pacientes, además de apoyar la toma de decisiones. "Nunca va a sustituir a un profesional sanitario", ha afirmado, al considerar que aspectos como la exploración, la entrevista clínica o el acompañamiento emocional requieren de la intervención humana.

Entre las iniciativas desarrolladas, Saavedra ha citado proyectos relacionados con la inteligencia artificial, los espacios de datos, la relación con los pacientes y la transformación digital de la atención primaria. Ha señalado que estas actuaciones permitirán mejorar la calidad de la atención, reducir la burocracia y los tiempos de gestión y facilitar el trabajo de los profesionales.

Saavedra también ha destacado la necesidad de avanzar en protección de datos y regulación ante el desarrollo todavía inicial de estas tecnologías. "Hay que hablar de protección de datos, de regulación, de normativa", ha señalado, al considerar necesario continuar desarrollando el marco que deberá regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.