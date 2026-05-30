Asturias lanza un nuevo programa de ayudas para incorporar personal investigador y tecnólogo en empresas

Archivo - Asturias destina 200.000 euros a estancias internacionales de investigadores del programa Severo Ochoa - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha lanzado una nueva línea de ayudas dotada con más de 1,2 millones para incorporar personal investigador y tecnólogo a empresas de la comunidad autónoma. El programa Jovellanos cuenta por primera vez con la modalidad de doctorados industriales y persigue incrementar los recursos humanos en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La convocatoria, gestionada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), parte con una dotación inicial de 1.250.000 euros, ampliable en otros 625.000, y tiene como objetivo "reforzar la competitividad de las empresas asturianas mediante la contratación de personas con titulación universitaria para el desarrollo de actividades de I+D+i".

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la convocatoria se articula en dos modalidades. La primera, el Programa Jovellanos, financiará la contratación de personal investigador para su incorporación a actividades de investigación, desarrollo e innovación en empresas. Esta modalidad contará con 1 millón. La segunda, dedicada a doctorados industriales, dispondrá de 250.000 euros y permitirá conectar de forma más directa la investigación universitaria con las necesidades reales del sector productivo.

La línea de doctorados industriales está destinada a financiar la contratación de personal investigador en formación en una empresa mientras realizan una tesis doctoral en la Universidad de Oviedo. Estos proyectos deberán estar integrados en líneas de investigación desarrolladas por compañías asturianas y vinculadas a ámbitos de interés estratégico para su actividad.

Las ayudas, cofinanciadas con fondos Feder, permitirán financiar la contratación de perfiles cualificados para el desarrollo de proyectos innovadores dentro de las empresas y podrán cubrir hasta el 80% de los costes salariales asociados a estas incorporaciones. Podrán solicitarse hasta el 27 de junio de 2026.

El Ejecutivo autonómico impulsa con esta medida el aumento de personal especializado en el sistema de investigación, la inserción de personas tituladas en el mercado laboral y la incorporación de la I+D+i al ámbito empresarial, con el desarrollo de proyectos que pueden suponer un valor añadido para el tejido productivo.