Asturias llama a limitar los desplazamientos por el eclipse y recomienda verlo cerca del domicilio

Eclipse. - JCCM

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha pedido este miércoles evitar desplazamientos innecesarios con motivo del eclipse solar y ha recomendado a quienes quieran observarlo buscar una localización "lo más cercana a su domicilio", ante la previsión de una elevada movilidad durante la jornada.

Con motivo de este fenómeno, el Gobierno del Principado ha activado este miércoles, a las 8.00 horas, el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa), un dispositivo que permitirá mantener desplegados y coordinados los medios de emergencia del Principado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las administraciones locales.

Calvo, ha explicado tras la activación del plan que el objetivo es disponer "con previsión, con anticipación, todos nuestros medios sobre el terreno" y garantizar una actuación coordinada entre los distintos servicios.

A partir de este momento, el dispositivo se centrará en monitorizar la evolución de la situación. Calvo ha señalado que durante la mañana se espera una jornada "tranquila", con posibles movimientos de personas desde sus domicilios, mientras que a partir de las 16.00 horas se reunirá el comité asesor del plan de emergencias y el comité de crisis para realizar un seguimiento específico durante la tarde.

El consejero ha indicado que la información sobre cualquier novedad se trasladará a través de los canales oficiales para que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse "con seguridad y con responsabilidad".

EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS DURANTE EL ECLIPSE

La movilidad constituye una de las principales preocupaciones del dispositivo. En este sentido, Calvo ha hecho un llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios y ha recomendado que quienes quieran observar el eclipse busquen una localización "lo más cercana a su domicilio". En caso de desplazarse, ha pedido utilizar el transporte público, que contará con un dispositivo especial.

Junto a la movilidad, el Principado prestará especial atención a la seguridad durante el desarrollo del eclipse. Calvo ha incidido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para evitar riesgos para la salud y ha apelado a la "responsabilidad colectiva" para prevenir situaciones de riesgo en una jornada en la que los servicios de emergencia estarán especialmente ocupados.

VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES Y ACCESO A PLAYAS

El dispositivo contempla también la vigilancia de los incendios forestales, considerados un riesgo especialmente relevante en esta época del año, así como de otros posibles incidentes en la montaña y en el entorno natural.

El seguimiento de la situación se realizará además en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), que este miércoles pondrá en marcha un sistema de información en tiempo real sobre los accesos a 16 playas asturianas. La herramienta incorpora información procedente del Gemelo Digital del Territorio de Asturias para facilitar la gestión de la movilidad ante la previsión de una elevada afluencia.