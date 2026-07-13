Asturias mantiene su rechazo a la reforma de la financiación autonómica tras analizar el borrador del Gobierno

Archivo - Bandera de Asturias, de España y la UE frente al palacio de Presidencia. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha confirmado este lunes que votará en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica si el Ministerio de Hacienda no introduce cambios "sustanciales" en el borrador remitido a las comunidades, al entender que no responde a las reivindicaciones de Asturias.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, quien ha explicado que la documentación recibida "responde precisamente a lo que se presentó en enero" y que, al no incorporar modificaciones relevantes, la posición del Principado "no se mueve" y continúa respaldada por el acuerdo alcanzado en la Mesa de Financiación Autonómica.

Peláez ha insistido en que Asturias defiende un modelo que tenga en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos y ha reiterado la necesidad de revisar el cálculo de la población ajustada, que considera una de las variables "mas determinantes" del sistema,

No obstante, ha señalado que el Principado mantiene abierta la vía del diálogo hasta la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el próximo 29 de julio. Antes, este martes, está convocado un encuentro técnico en el que Asturias solicitará aclaraciones sobre el fondo adicional contemplado en la propuesta del Ministerio.

"Nosotros hablamos de modificaciones sustanciales" ha afirmado el consejero, quien ha reconocido que el margen para alcanzarlas "es escaso", aunque ha emplazado al Ministero a introducir cambios antes de la votación.

Preguntado por las consecuencias de un eventual voto en contra, Peláez ha descartado que ello suponga un deterioro de las relaciones con el Gobierno central y ha asegurado que el Ejecutivo asturiano actuará "con absoluta lealtad institucional", pero defendiendo "los intereses de Asturias".

REVISIÓN DE LA FISCALIDAD A LA CLASE MEDIA

Preguntado por las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre una posible revisión de la fiscalidad para las clases medias de cara a los próximos presupuestos, Peláez ha asegurado que la Consejería de Hacienda trabaja ya en distintas propuestas, aunque ha evitado avanzar medidas concretas.

El consejero ha señalado que el Ejecutivo comparte el planteamiento expresado por Barbón y ha defendido que la política fiscal puede ser "una buena palanca" para mejorar las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras, siempre dentro de la denominada "vía fiscal asturiana".

En este sentido, ha explicado que las medidas que estudia el Gobierno estarán orientadas a reforzar la progresividad del sistema tributario y favorecer a las rentas medias y trabajadoras, garantizando al mismo tiempo la suficiencia de recursos públicos. No obstante, ha precisado que cualquier propuesta deberá enmarcarse en la negociación política de los presupuestos, por lo que ha apelado a la prudencia hasta que exista una iniciativa cerrada.