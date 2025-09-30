Asturias en Osaka 2025: Gastronomía y cultura para atraer turistas japoneses

Presentación de la Semana cultural de Asturias en la Expo 2025 de Osaka, Japón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias promocionará su imagen como destino turístico en Japón con motivo de la Exposición Universal de Osaka 2025. Entre el 7 y el 11 de octubre, el Principado desplegará un completo programa de actividades culturales y gastronómicas en el pabellón de España, al tiempo que celebrará encuentros de trabajo con profesionales del sector en Tokio.

La música y la gastronomía serán las grandes señas de identidad del Paraíso Natural en esta cita internacional. La Banda de Gaitas de Xixón, con más de 25 años de trayectoria y actuaciones en todo el mundo, compartirá escenario con la Little Band de jazz nipón, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La cocina será otro de los ejes de la promoción, con la participación del chef ovetense Luis Martínez Abascal, del restaurante Casa Fermín e integrante de la marca de calidad 'Mesas de Asturias-Excelencia Gastronómica'. Martínez elaborará una propuesta culinaria especial en el Día de Honor de Asturias en Osaka. Además, en Tokio firmará un menú a cuatro manos con el prestigioso cocinero japonés Hiroshi Isojima, del restaurante Eneko, en otro ejercicio de fusión entre ambos países.

Asturias dispondrá también de un punto de información turística en el pabellón español, con material promocional y un espacio diseñado para interactuar con los visitantes.

AGENDA INSTITUCIONAL

La agenda institucional comenzará el 7 de octubre en Tokio, donde la viceconsejera de Turismo participará en una presentación en la Embajada de España, con representantes de Iberia y del sector turístico japonés.

El 8 de octubre, en Osaka, se celebrará el Día de Honor de Asturias con la presencia del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio; el comisariado del pabellón, José Andrés Torres Mora, y profesionales nipones.

Finalmente, el 10 de octubre, la viceconsejera encabezará en Tokio un desayuno de trabajo organizado junto con Turespaña en el que se presentará Asturias como destino de naturaleza a un grupo de agencias y turoperadores.