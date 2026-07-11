Asturias se pasa al turismo vip: el 75% de las nuevas habitaciones de hotel serán de 4 y 5 estrellas

Archivo - Recepción de un hotel, en una imagen de archivo. - HOSBEC - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias concentrará en hoteles de 4 y 5 estrellas casi el 75% de las nuevas habitaciones que se pondrán a disposición de los turistas en los próximos años, según el estudio 'The Hotel Property Telescope 2026' elaborado por EY-Parthenon. El informe analiza los proyectos hoteleros en desarrollo, que en Asturias suman 326 habitaciones nuevas.

El Principado cuenta actualmente con siete proyectos hoteleros en desarrollo que suman 326 habitaciones sobre el papel, de los cuales dos corresponden a hoteles de 4 estrellas y otros dos a establecimientos de 5 estrellas. En conjunto, estos proyectos reúnen 244 habitaciones: 103 en establecimientos de 4 estrellas y 141 en hoteles de 5 estrellas.

El director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY Parthenon, Álvaro Monreal, ha explicado que la fortaleza de Asturias reside en contar con una propuesta turística "difícilmente replicable". "La riqueza de sus recursos naturales y culturales, sumada a una identidad muy definida, ofrece una oportunidad para impulsar proyectos hoteleros capaces de generar un mayor vínculo con el destino y responder a una demanda cada vez más interesada en experiencias genuinas", ha señalado.

Junto al desarrollo de nueva oferta, Asturias también registra actividad de reposicionamiento hotelero. Según el informe, la comunidad cuenta con cuatro proyectos de reforma, que afectan a 311 habitaciones. En este caso, la transformación se concentra íntegramente en establecimientos de 3 y 4 estrellas. Los hoteles de 3 estrellas suman dos proyectos y 150 habitaciones en reforma, mientras que los de 4 estrellas reúnen otros dos proyectos y 161 habitaciones en proceso de modernización.

En conjunto, Asturias suma 11 proyectos entre nuevos desarrollos y reformas, con 637 habitaciones vinculadas a procesos de creación o transformación de oferta.