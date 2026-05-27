Asturias plantea reformar la Ley de Seguridad Minera para poder resolver la situación de Mina Miura

Adrián Barbón saluda a los mineros de Mina Miura - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Pleno de la Junta General que el Ejecutivo ya dispone de una propuesta concreta para modificar la Ley de Seguridad Minera. Esta reforma legal busca dotar a la Administración de herramientas más eficaces ante incumplimientos empresariales graves, abriendo la puerta al posible rescate de la concesión de Mina Miura. Sánchez ha avanzado que buscará el consenso de los grupos parlamentarios para tramitar el cambio por la vía ágil, en una sesión donde el PP ha vuelto a exigir responsabilidades políticas por el accidente mortal de Cerredo.

Borja Sánchez ha indicado que solicitará una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios para exponer y analizar conjuntamente esa medida y si existe acuerdo impulsar la modificación legislativa para que sea aprobada "con el procedimiento más ágil posible". "Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad política", dijo.

Ha indicado que tras recibir a los trabajadores junto al presidente Adrián Barbón, asumieron el compromiso y la responsabilidad política de estudiar todas las vías posibles para intentar dar respuesta a su grave situación y sobre todo la de exigir responsabilidades por una gestión empresarial de la que ha indicado "prefiere ahorrar calificativos".

El consejero ha reiterado que su responsabilidad política respecto al accidente mortal ocurrido en la mina de Cerredo está ahora mismo en está en dos cuestiones que son clave en este asunto: completar la evaluación conjunta que están haciendo con el Instituto de Transición Justa en torno a esas explotaciones de carbón del suroccidente y su posible colisión tanto con la Ley de Cambio Climático como con el plan de cierre de la minería no competitiva; y por otro lado asumir esas 11 recomendaciones que ha hecho la Inspección General de Servicios que están contenidas en el Plan Regenera y que semana a semana avanzan en su cumplimiento.

Sánchez respondía así al diputado del PP, Rafael Alonso, que una vez más ha vuelto a preguntar al consejero sobre las responsabilidades políticas a asumir por "la tragedia de Cerredo".

Ha insistido el consejero en pedir al PP que explique e indique con precisión en qué página concreta de las 317 que componen el informe de la Inspección General de Servicios afirma que el accidente mortal de Cerredo fue responsabilidad del Gobierno de Asturias.

Por su parte una vez más el parlamentario del PP ha insistido en que el Gobierno "como siempre dilata los problemas esperando que se olviden y los asturianos no van a olvidar la tragedia de Cerredo".