Asturias pone en servicio el carril bus y la línea 'HUSA Express' para robustecer la movilidad sostenible en Avilés

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, antes de participar en el recorrido en autobús - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha concluido las obras para robustecer la movilidad sostenible en Avilés, a las que se han destinado 3,2 millones de inversión procedentes de fondos europeos. Así, según ha informado el Ejecutivo, este jueves ha entrado en funcionamiento el nuevo carril bus y la reordenación de la circulación en el entorno del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), que se suma a los recién estrenados intercambiadores de Las Meanas y Los Telares.

La batería de actuaciones se completará este viernes con la nueva línea HUSA Express, una lanzadera que conectará cada media hora el centro de la ciudad con el hospital, en un recorrido circular con paradas en puntos clave del casco urbano. Hay una media de 3.200 pacientes y trabajadores que se desplazan diariamente al complejo sanitario.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha realizado este jueves el recorrido en el autobús que cubrirá el servicio, acompañado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; los viceconsejeros de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y de Política Sanitaria, Pablo García, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, entre otras autoridades.

Las actuaciones impulsadas en Avilés persiguen ganar viajeros para el transporte público gracias a la accesibilidad que garantiza la tarjeta ConeCta, el billete único asturiano que ya utilizan 39.135 habitantes del concejo.

Según han explicado desde el Principado, la reordenación de la movilidad en el entorno de HUSA ha supuesto una inversión de más de 1,5 millones para crear un carril bus de 695 metros de longitud que parte de la glorieta de Camín de los Heros y recorre el recinto hospitalario con una nueva salida exclusiva para el transporte público, tras el acondicionamiento de una antigua vía de servicio. Estas actuaciones ayudan a acortar los tiempos de viaje.

Además, el proyecto ha permitido ampliar a 95 plazas la capacidad del aparcamiento para visitantes y acondicionar los accesos del parking de personal. En cuanto al espacio de espera para viajeros, se ha renovado la marquesina de la parada, anteriormente ubicada en Las Meanas.

Desde este viernes, por el nuevo carril bus circularán la lanzadera y las otras líneas que actualmente llegan al hospital (4, 6 y 11). HUSA Express facilitará la conexión con 17 rutas de autobús urbanas e interurbanas, la red de cercanías y la alta velocidad ferroviaria. El transbordo entre trayectos será gratuito si los viajes se validan con la tarjeta ConeCta.

PASOS DE PEATONES

Entre las actuaciones en las que el Principado y el ayuntamiento trabajan en el campo de la seguridad vial figura también la implantación de tres pasos de peatones inteligentes, financiados con fondos europeos y dotados con dispositivos de alerta para mejorar la visibilidad y contribuir a aminorar la velocidad de los vehículos. Las previsiones apuntan a que estén operativos en verano y se ubiquen en la calle El Muelle y en el Camín de los Heros.

Los pasos de peatones inteligentes son sistemas diseñados para reforzar la seguridad vial mediante el uso de tecnología avanzada como sensores de movimiento, iluminación LED y señalización conectada. Estas herramientas detectan la presencia de peatones -especialmente en condiciones de baja visibilidad o durante la noche- y activan luces intermitentes en el pavimento o señales luminosas para alertar a los conductores.