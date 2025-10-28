Asturias publica el plan de prevención y extinción de incendios forestales para 2025-2026

El plan anual contra incendios del Principado refuerza el control en zonas urbanoforestales y las medidas de autoprotección en pueblos y áreas de alto valor natural - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha publicado hoy el plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales para la campaña 2025-2026. Este documento refuerza la vigilancia en las zonas urbano-forestales e impulsa las medidas de autoprotección en los pueblos y las áreas de alto valor natural.

Según el Principado, el plan consolida un sistema de vigilancia y custodia del territorio que amplía la presencia de agentes medioambientales, con un horario más extenso, y se complementa con guardias preventivas operativas, durante 24 horas, los 365 días del año. Esta estructura forma parte del modelo integral de gestión del riesgo impulsado por el Gobierno de Asturias, que combina prevención, vigilancia territorial y capacidad de respuesta.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo del sistema de inspección y control de las franjas de interfaz urbano-forestal en los montes gestionados por el Principado. Con este fin, los agentes medioambientales efectúan una campaña de revisión de oficio en las zonas de mayor riesgo para definir actuaciones que garanticen su adecuado mantenimiento.

También ha realizado una revisión integral de los puntos de recarga de agua para medios de extinción, un proceso que se repetirá de forma periódica.

El documento también recoge el fortalecimiento de las medidas de autoprotección en pueblos, instalaciones y áreas de alto valor natural. Entre las actuaciones en marcha figura la creación de áreas silvopastorales en espacios naturales protegidos, que favorecen una gestión más eficaz frente a posibles incendios.

En este sentido, la Red Natural de Asturias (RENA) se consolida como motor estratégico de prevención y conservación, al integrar la gestión de los espacios protegidos con la reducción de biomasa combustible y el desarrollo rural sostenible.

Los proyectos asociados a este plan movilizan cerca de 28 millones, que incluyen tanto inversiones del Principado como aquellas financiadas a través del Fondo de Infraestructuras Rurales, en colaboración con los ayuntamientos.

Asimismo, se consolida el incremento progresivo de la capacidad operativa del Servicio de Emergencias (SEPA), que superará las 600 personas tras la incorporación de 83 profesionales en 2024 y otros 40 este año. Este crecimiento se enmarca en una estrategia de fortalecimiento organizativo que impulsa la formación continua, la mejora de las condiciones laborales y la modernización tecnológica.

El plan también prevé la renovación y ampliación de medios materiales y técnicos: flota de autobombas, vehículos todoterreno, camiones nodriza, equipos de intervención y sistemas de comunicación avanzada. Estas inversiones garantizan una mayor eficacia operativa y la seguridad del personal en escenarios de alta complejidad.

Este documento, que recoge los recursos humanos y materiales disponibles, así como los mecanismos de coordinación e intervención, es fruto del trabajo conjunto entre las consejerías de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y de Medio Rural y Política Agraria.

En el ámbito normativo, el plan se alinea con la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Asturias 2020-2025, y se ha elaborado en función de las directrices estatales establecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto.