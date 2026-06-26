Asturias recibe 79 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia

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OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha recibido una estimación de 79 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia entre 2026 y 2027, como consecuencia del real decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros. Esta norma ha ampliado de forma inmediata, con entrada en vigor el próximo 1 de julio, las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El Ministerio de Derechos Sociales ha calculado que las transferencias adicionales para Asturias ascenderán a 26 millones de euros más en 2026 (en concreto, 26.268.900 euros) y a 52 millones de euros más en 2027 (52.537.800 euros). De este modo, la aportación estatal total al nivel mínimo de la comunidad autónoma se situará en 83.622.180 euros en 2026 y alcanzará los 109.891.080 euros en 2027.

Según las estimaciones del departamento ministerial, sin la aprobación de esta ampliación por grado, las transferencias habrían sido notablemente más bajas, quedándose en un total de 57.353.280 euros sobre la base del número de beneficiarios actuales en el sistema.

La dotación del Gobierno central ha crecido en las cuantías destinadas por cada persona reconocida con un grado III (gran dependencia) y un grado II (dependencia severa), con incrementos del 128 por ciento y del 100 por ciento, respectivamente. A estas subidas se ha añadido un aumento del 18 por ciento aplicado al grado I (dependencia moderada), lo que ha convertido a esta aportación global al SAAD en la mayor de su historia.

En el Principado de Asturias se registran 34.369 personas con prestaciones reconocidas, según las últimas cifras publicadas por el Imserso con fecha de 31 de mayo de 2026. Los fondos estimados de 78.806.700 euros se dirigen exclusivamente a cubrir el nivel mínimo que aporta el Estado por cada dependiente y no incluyen la inversión correspondiente al nivel acordado. Esta segunda vía de financiación se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará este lunes 29 de junio.