Asturias recibe 83,27 millones del Ministerio de Trabajo para políticas activas de empleo

Jornada del Sepepa en Oviedo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias recibirá 83,27 millones para reforzar las políticas activas de empleo y los programas de lucha contra el paro. Esta cuantía ha sido asignada al Principado por el Gobierno de España en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y supone un incremento de cerca de 330.000 euros respecto al año anterior.

Esta distribución sitúa Asturias como la tercera comunidad que más crece, solo por detrás de Galicia y Murcia, según ha informado el Principado en una nota de prensa este jueves. El incremento responde a la buena valoración obtenida por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) en la evaluación anual que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) sobre los entes autonómicos.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha destacado que el aumento de recursos "es el resultado de un año de mucho trabajo". En este sentido, ha subrayado la importancia de "reconocer el esfuerzo del equipo" y ha señalado como objetivo para este año mantener la evaluación positiva y consolidar la tendencia de aumento presupuestario, que permite seguir impulsando políticas activas de empleo en toda la comunidad.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

De la cuantía total, 46,15 millones se destinarán a programas de empleo vinculados a la orientación laboral y la mejora de oportunidades de inserción. Por su parte, 34,78 millones financiarán acciones formativas y 2,3 se dedicarán a modernizar los servicios públicos de empleo.

Además, Asturias contará con cerca de 400.000 euros adicionales para el desarrollo de actuaciones ordinarias en materia de prevención de riesgos laborales.