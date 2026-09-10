Asturias reduce un 18% los delitos en 2025 a pesar del repunte en agresiones sexuales y violencia machista

Un grupo de jueces durante el acto de apertura del Año Judicial, en el Tribunal Supremo este jueves.-POOL - POOL

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los procedimientos penales por delito grave o menos grave registrados en Asturias durante el año 2025 ha descendido un 17,92 por ciento con respecto al año anterior, hasta alcanzar un total de 44.288 causas, según refleja la Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias. Prácticamente todos los grupos de delitos experimentaron un descenso. No obstante, hubo algunos que se incrementaron con relación al año anterior: es el caso de los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra el medio ambiente, los delitos cometidos por menores de edad o delitos de violencia contra la mujer, entre otros.

A excepción del ejercicio 2024, considerado anómalo tras acumular las consecuencias de las huelgas en la Administración de Justicia de 2023, la cifra de 2025 se ha situado como la más alta registrada en la comunidad autónoma en los últimos diez años.

El desglose de los datos del Ministerio Público revela que de las 44.288 causas penales incoadas en 2025, 40.097 han correspondido a diligencias previas y 4.191 a diligencias urgentes. Por su parte, el número de asuntos pendientes en la justicia asturiana ha experimentado una reducción del 5,72 por ciento a lo largo del último año.

En el ámbito de las actuaciones del Ministerio Fiscal, los fiscales asturianos han redactado un total de 7.528 escritos de acusación, lo que ha supuesto una bajada del 15,83 por ciento acorde con el descenso general de la actividad judicial.

Asimismo, se han celebrado 10.875 juicios, un 10,98 por ciento menos que en el ejercicio anterior. En sentido contrario, las vistas orales suspendidas han aumentado un 15,92 por ciento, sumando 3.334 suspensiones.

A lo largo del año 2025, los juzgados y tribunales asturianos han dictado 10.505 sentencias penales (un 24,59% menos que en 2024), de las cuales 8.287 han sido condenatorias. La mayor parte de las resoluciones se han emitido en juzgados de instrucción por delitos leves (4.291 sentencias; 40,84%) y en juzgados de lo penal (3.712 sentencias; 35,33%), seguidas por juicios rápidos en instrucción (2.305 sentencias; 21,94%) y la Audiencia Provincial (197 sentencias; 1,87%).

El grado de coincidencia con los planteamientos del Ministerio Público ha sido elevado: casi ocho de cada diez sentencias dictadas por delitos graves o menos graves (el 79,4%) han suscrito la tesis del fiscal.

Asimismo, el 70 por ciento de los fallos se ha alcanzado tras el reconocimiento explícito de los hechos por parte del acusado.

Respecto a las diligencias de investigación tramitadas directamente por la Fiscalía, se han incoado 415 procediéndose a la tramitación de 498 expedientes en total (sumando las causas pendientes). De este grupo, menos de un tercio ha derivado en la presentación de denuncia o querella ante el juzgado de instancia, acordándose el archivo del resto.

Los incendios forestales han acaparado el volumen principal de investigación, con 108 diligencias incoadas.

SUBEN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

A pesar del descenso generalizado de infracciones, el balance del Ministerio Público recoge repuntes en tipologías específicas. Los delitos contra la libertad sexual han registrado un incremento del 28,3 por ciento (724 procedimientos frente a los 564 del año previo), lo que arroja una media superior a 60 delitos al mes y casi dos al día en la región.

Los delitos contra el patrimonio han ascendido un 6,2 por ciento, encadenando cuatro años seguidos de subidas acumuladas superiores al 94 por ciento desde 2021. Las estafas se mantienen como el delito patrimonial más numeroso, mientras que los robos con violencia e intimidación se han incrementado un 47,2 por ciento.

Por su parte, las causas por violencia sobre la mujer han aumentado un 14 por ciento (4.150 diligencias incoadas), registrándose dos víctimas mortales. En la jurisdicción de Menores, los expedientes iniciados de mayor gravedad han descendido levemente hasta los 488, si bien se observa un repunte en los delitos de lesiones, robos con violencia y casos de acoso escolar (62 denuncias que han motivado 14 expedientes).

En el capítulo de seguridad vial, la cifra global sube un 2,5 por ciento, aunque los procedimientos por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas han registrado una caída del 20,3 por ciento, pasando de 1.718 a 1.369 casos.