Asturias reduce levemente su absentismo laboral, pero se mantiene entre las comunidades con mayor tasa, según Randstad

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo laboral en el Principado de Asturias se situó en el 8,1% durante el primer trimestre de 2025, una décima menos que en el mismo periodo del año anterior, según el último Informe de Absentismo elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE. Pese a este leve descenso, Asturias se mantiene como la cuarta comunidad con mayores niveles de absentismo de España.

En cuanto al absentismo por incapacidad temporal (IT), el informe revela que la región experimentó una subida de una décima interanual, alcanzando el 6,7%. De media, cada trabajador asturiano no asistió a su puesto durante casi 19 horas en el trimestre, de las cuales 10 se debieron a baja médica, lo que equivale a unas cuatro jornadas laborales completas perdidas. Estos datos colocan a Asturias por encima de la media nacional, situada en 19 horas totales y 8 por IT.

Asturias fue una de las tres únicas regiones donde el absentismo general se redujo en el primer trimestre del año, junto con Extremadura y Castilla y León. Aun así, la región presenta una de las tasas más elevadas del país, solo superada por el País Vasco y Canarias (9,1% cada una), Cantabria (8,7%) y Galicia (8,3%). En el extremo opuesto se encuentran Baleares (5,6%), Madrid (6,2%) y Andalucía (6,4%).

A nivel nacional, el absentismo general repuntó hasta el 7% (+0,3 puntos interanuales), mientras que el derivado de IT alcanzó el 5,5%. Según el informe, esto se traduce en que una media de 1,52 millones de personas no acudieron diariamente a su puesto de trabajo en España durante el trimestre, de las cuales 1,19 millones lo hicieron por motivos médicos.

LA INDUSTRIA, EL SECTOR CON MÁS ABSENTISMO

Por sectores, la industria lidera el absentismo con una tasa del 7,3%, seguida de los servicios (7,1%) y la construcción (5,7%). Las actividades con mayores niveles de absentismo son correos (12,5%), jardinería y servicios a edificios (11,5%) y servicios sociales sin alojamiento (11,1%).

"Las horas no trabajadas por baja médica se han duplicado en una década, representando ya el 5,5% del tiempo pactado", ha señalado el director de Randstad Research, Valentín Bote, quien advierte que el absentismo sigue creciendo en el conjunto del país pese a los descensos registrados en algunas comunidades como Asturias.