Asturias registró 58 fallecidos en siniestros con maquinaria agrícola entre 2010 y 2023

Imagen de un tractor en el campo andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró 58 fallecidos en siniestros con maquinaria agrícola implicada entre 2010 y 2023, una cifra que representa el 4,1% del total nacional, según el informe 'Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras', elaborado por Fundación Mapfre junto con la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.

El estudio señala que en España se contabilizaron 1.620 muertes en el sector agrario durante ese periodo, con una media de 116 al año. Del total de fallecimientos, el 86,9% estuvo relacionado con algún tipo de maquinaria agrícola, lo que equivale a 1.407 víctimas mortales. Los tractores concentraron la mayor parte de estos accidentes, con 1.141 fallecidos, el 81,1% de los casos vinculados a maquinaria.

El estudio también apunta que la siniestralidad mortal en el sector ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. Tras alcanzar máximos cercanos a los 180 fallecidos en 2013, las cifras descendieron de forma notable a partir de 2014 y se estabilizaron posteriormente entre las 100 y las 120 muertes anuales. En 2023, último ejercicio analizado, se registraron alrededor de un centenar de fallecidos.