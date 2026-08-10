Asturias revisa los mecanismos de protección frente a la violencia machista tras el primer asesinato del año - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres ha celebrado este lunes una reunión extraordinaria, la primera desde el asesinato machista registrado en Asturias y la segunda desde su constitución en diciembre de 2025, para compartir información entre las instituciones y organismos que lo integran y revisar los mecanismos de coordinación y protección frente a la violencia de género.

La reunión ha estado presidida por la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, quien ha señalado que "cada asesinato machista nos obliga a reafirmar nuestro compromiso y a revisar todo aquello que pueda contribuir a mejorar la protección de las mujeres".

"La violencia de género es la máxima expresión del machismo y combatirla exige todos los recursos y la implicación de todas las instituciones", ha afirmado Llamedo.

OBSERVATORIO ASTURIANO DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES

El Observatorio se constituyó el 16 de diciembre de 2025 con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas. Entre sus funciones se encuentran el análisis de las distintas formas de violencia contra las mujeres, el seguimiento de las estrategias de prevención y erradicación y la propuesta de medidas para mejorar la protección.

El órgano está integrado por 23 representantes del Gobierno de Asturias, los Centros Asesores de la Mujer (CAM), la Fiscalía, el poder judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

En el último año, los CAM atendieron a 4.518 mujeres, de las que 1.633 eran nuevas usuarias. Del total de mujeres atendidas, 3.062 acudieron por violencia de género.

El Gobierno de Asturias ha reforzado este año los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres, con un incremento presupuestario superior al 25%. Esta subida permite mejorar la atención a las víctimas, ampliar la plantilla de los CAM y reforzar la Red de Casas de Acogida y el Centro de Crisis.

AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde 2023, el Principado ha concedido 1.618 ayudas a víctimas de violencia de género y a huérfanos y huérfanas por violencia machista, por un importe superior a los cinco millones de euros.

En 2025 se concedieron 745 ayudas por un importe de 2,24 millones de euros, mientras que para este año se han recibido 984 solicitudes que se encuentran actualmente en tramitación.

Además, el Principado ha elevado de 6.000 a 9.000 euros la ayuda anual destinada a huérfanos y huérfanas por violencia de género, que pueden percibirla hasta los 26 años. También se ha incorporado un incremento cuando existe una discapacidad superior al 65% derivada del maltrato, de modo que las ayudas aumentan un 100% en el caso de las mujeres víctimas y un 50% en el de los huérfanos y huérfanas.

"Asturias cuenta con una red sólida de recursos y profesionales para acompañar y proteger a las víctimas", ha señalado Llamedo, quien ha añadido que el compromiso del Ejecutivo autonómico es "seguir reforzándola, desde la coordinación y el trabajo conjunto, para ofrecer a cada mujer la mejor respuesta y protección".