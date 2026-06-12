Asturias suma un adoquín de la memoria en San Juan de La Arena en recuerdo a Luis García Suárez, víctima del nazismo - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha participado este viernes en la colocación de un adoquín de la memoria o stolperstein en San Juan de La Arena, localidad natal de Luis García Suárez, víctima asturiana del nazismo que sufrió la deportación en campos de concentración.

Según ha informado el Principado, el homenaje ha contado con una alta carga emocional debido a la presencia, llegados desde Francia, de los hijos y nietos del homenajeado, quienes se han reencontrado con los familiares que mantuvieron su residencia en el Principado.

"Hoy es un día realmente emotivo, sobre todo para la familia, pero también para el Gobierno de Asturias que ya ha colocado 99 Stolperstein en 29 concejos", ha mencionado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto. Al acto institucional han asistido también la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano, junto a otras autoridades municipales.

González Prieto ha avanzado los planes a corto plazo de la Consejería para completar el mapa de la memoria en la comunidad autónoma. La viceconsejera ha detallado que "ahora nos quedarían 15 municipios más por colocar y daríamos en esta legislatura salida a todas esas historias de tantos hombres y mujeres que pasaron por esos avatares tan difíciles que fueron deportados a campos de concentración y que tuvieron una vida absolutamente difícil y complicada".