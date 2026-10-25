Asturias supera los 850 euros de media en el alquiler

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OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vivir de alquiler en Asturias durante el tercer trimestre de 2026 es un 7,44% más caro que en el cierre de 2025, según le último estudio del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y respaldado por el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Complutense de Madrid.

El precio medio en el Principado asciende ya a 852 euroS. En el cierre de 2025 era en 789 euroS de media. En cuanto al trimestre anterior, el precio medio estaba en 833 euros, lo que supone una subida del 2,28% en un trimestre.

En cuanto al equilibrio entre oferta y demanda, el mercado asturiano se sitúa en el límite de la zona de riesgo con 34 interesados por cada inmueble. Esto supone un pequeño aumento de la presión en comparación con el segundo trimestre de 2026, donde este dato era 30, suponiendo un aumento del 13,33%.

Así se desprende del Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Asturias es una de las comunidades autónomas en las que se prevé un descenso de su oferta de vivienda en 2026. En este ejercicio, se estima que se produzca una reducción de oferta, situando en 13.510 los inmuebles que conforman el mercado del alquiler del Principado, lo que supondría un 0,089% menos respecto al cierre de 2025, equivalente a la pérdida de 12 inmuebles.

En cuanto a la presión, es decir, el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al mercado del alquiler en los primeros diez días de promoción, al cierre de 2025 esta cifra era de 31, el primer trimestre de 2026 se registró un descenso, situando la cifra en 26. De cara al segundo trimestre de 2026, esta cifra ascendió de nuevo, acercándose el cierre de 2025 (31) y situándose en 30 interesados por inmueble, en el trimestre actual la cifra ha ascendido a 34.

El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de cuatro universidades públicas: Universidad Rey Juan Carlos (URCJ), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Cátedra de la UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona y de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad de Barcelona, es el primer centro de investigación en España especializado en el mercado del alquiler.

Entre otras cuestiones, el Observatorio del Alquiler trabaja sobre el estudio de la oferta, demanda, evolución de los precios, las políticas públicas de alquiler, inversión y financiación, o sobre los indicadores y perfiles socioeconómicos y demográficos.