Asturias tardó 27,79 días en pagar a sus proveedores en julio

Archivo - Consejería de Hacienda del Gobierno asturiano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha tardado 27,79 días en pagar a sus proveedores en julio, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda este miércoles.

Baleares (54,09 días), Región de Murcia (35,31 días), Cataluña (30,50 días) y Comunidad Valencia (30,20 días) han sido las cuatro únicas comunidades autónomas que han tardado más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de julio, aunque el periodo medio de todas las regiones se sitúa en los 25,42 días, lo que supone un aumento de 1,99 días respecto al mes anterior.

Según los datos de Hacienda, la evolución del PMP en julio de 2026 varió según la Administración Pública: mientras que se ha incrementado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, ha registrado descensos en los Fondos de la Seguridad Social y en las Entidades Locales.

En concreto, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el séptimo mes del año en 21,81 días, lo que representa un aumento de 1,26 días respecto a junio.

Por su parte, el PMP de las Entidades Locales en el modelo de cesión se ha situado en 26,48 días, lo que supone 2,25 días menos en relación con el mismo mes de 2025. Asimismo, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social ha alcanzado los 8,37 días, disminuyendo 0,58 días respecto al mes previo.

DATOS POR COMUNIDADES

Las comunidades con mayor PMP en julio han sido Baleares, Murcia y Castilla y León, pero les siguen Cantabria (29,51), Asturias (27,79) y Castilla y León (24,84).

También por debajo de los 30 días se sitúan Navarra (23,85); Aragón (23,77); País Vasco (22,19); Extremadura (21,97); La Rioja (21,88); Canarias (20,43); Castilla-La Mancha (18,65); Galicia (17,60); Madrid (17,53) y Andalucía (16,69).

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 4.911,9 millones de euros, equivalente al 0,28 por ciento del PIB nacional. Ello supone una disminución de 708,2 millones de euros con respecto al mes anterior, un 12,6 por ciento menos.

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en julio de 2026, éstos han ascendido a 8.514,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,8 por ciento con respecto a julio de 2025. De ellos, 5.019,2 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un incremento del 10,35 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.