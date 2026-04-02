Asturias transforma la depuradora de Villaperi en una biofactoría que reducirá 16.200 toneladas de fangos al año

La planta de aguas residuales de Villaperi reducirá 16.200 toneladas de fangos al año - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias desarrolla en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi un proyecto pionero de tratamiento avanzado de fangos que evitará la generación de 16.200 toneladas al año. Se trata de la mayor planta de tratamiento de la comunidad, donde se filtran las aguas residuales de gran parte de Oviedo y de los concejos de Nava, Sariego, Siero, Llanera y Noreña.

La actuación, que cuenta con una inversión de 21,5 millones procedentes del Fondo de Transición Justa, utilizará un sistema de gestión más avanzado que los tradicionales, tal y como ha detallado el Ejecutivo en una nota de prensa enviada este jueves.

El proceso combinará digestión anaerobia e hidrólisis térmica, lo que permite reducir notablemente el volumen de residuos y garantizar su total higienización para usos posteriores, además de avanzar hacia una mayor independencia energética de la instalación.

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

La producción de fangos se reducirá un 60%, lo que equivale a dejar de generar 16.200 toneladas anuales. Esta disminución tendrá un impacto directo tanto en la logística de la planta como en el medio ambiente, al evitar cerca de 600 trayectos al año de camiones de gran tonelaje y reducir de forma significativa las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte.

Otro de los beneficios del proyecto es la valorización del biogás obtenido durante el proceso de tratamiento de los fangos. La energía renovable generada permitirá cubrir aproximadamente el 43% de la demanda eléctrica actual de la depuradora.

Esta iniciativa constituye el eje central de la transformación de la planta de Villaperi en una biofactoría de referencia, capaz de gestionar los residuos urbanos con criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad. Al proyecto de tratamiento de lodos se suman otras actuaciones que se desarrollan de manera simultánea y que, en conjunto, movilizarán alrededor de 70 millones, cofinanciados con fondos europeos.

ACTUACIONES SIMULTÁNEAS

Entre estas actuaciones destaca una planta de regeneración de aguas residuales. Permitirá dar una segunda vida al agua tratada en la planta para que pueda ser empleada en sus procesos por las industrias asturianas. Tiene un doble objetivo: liberar el agua potable que ahora mismo consume el sector (unos 15 hectómetros cúbicos en el área central) y mejorar el abastecimiento de las compañías existentes y de las que se implanten en el futuro. El proyecto ya está redactado y las obras comenzarán en las próximas semanas.

Una red de distribución industrial. Hará posible el transporte del agua regenerada hasta los principales núcleos industriales de Asturias, lo que rebajará la presión sobre las fuentes potables. Con 64 kilómetros de longitud, será la red de este tipo más extensa del país y ya se está tramitando su licitación.

Y también parques fotovoltaicos. Su construcción ya está en marcha y, junto con la producción de biogás, permitirá avanzar hacia la autosuficiencia energética total de la instalación.