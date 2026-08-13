ATA denuncia que la burocracia cuesta 239 millones al año a los 70.000 autónomos asturianos

Archivo - Mujer trabajando con su ordenador portátil. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias), ha cargado este jueves contra la "insoportable carga burocrática" que soportan los 70.559 autónomos asturianos y que, según afirman, le cuestan al colectivo en Asturias "más de 239 millones de euros al año" y casi 16 millones de horas.

En una nota de prensa, la asociación ha explicado que un trabajador por cuenta propia destina una media de 226 horas al año "exclusivamente" a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Este "tiempo gastado" se ha incrementado en los últimos meses por la "incertidumbre" en las novedades normativas, con el nuevo reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, cambios en veri factu o registro horario. La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, ha explicado que si en diciembre eran 200 las horas al año, la nueva burocracia lo ha empeorado. "No nos dejan ni conciliar ni estar tranquilos", ha asegurado.

"Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 226 horas anuales representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo", ha explicado.

"Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor", señala Oreña, que denuncia que cada día dedican "más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza".