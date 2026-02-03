ATA y FADE firman un convenio para "unir la voz" de los autónomos en Asturias

La presidenta de FADE, María Calvo, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, durante la rueda de prensa de este martes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, han firmado este martes un convenio para reforzar la comunicación y reivindicaciones comunes con el objetivo de poner el foco "en una parte esencial de nuestra economía, la economía española y asturiana, que son los autónomos" e "ir hacia una representación empresarial más unida y conectada con la realidad".

"Sumando multiplicamos", ha destacado el presidente de ATA, asociación que representa el 59% de los autónomos de España a nivel nacional. Durante la rueda de prensa celebrada en Oviedo, ha señalado que el Principado enfrenta un panorama complejo, con pérdida de tejido empresarial.

"En enero se perdieron 379 autónomos en Asturias y, de forma interanual, el crecimiento apenas alcanza el 0,23%, situando a la comunidad entre las de peor comportamiento de España", ha indicado. Ha destacado que la subida del salario mínimo y el aumento de costes laborales impactan especialmente a las microempresas y autónomos, "los eslabones más débiles del tejido productivo".

Amor ha denunciado además que "cuando se introducen trabas, más regulación o cuando las subocurrencias y la propaganda electoral están por encima del interés general del tejido empresarial, los autónomos y las pequeñas empresas se ven especialmente perjudicados".

El presidente de ATA ha subrayado la importancia de trabajar conjuntamente para que la burocracia sea útil y las políticas públicas tengan en cuenta la realidad de los pequeños negocios, sin departamento legal ni recursos humanos. También ha destacado, a preguntas de los periodistas, la denuncia presentada por ATA ante la Comisión Europea sobre el incumplimiento español de la directiva de IVA franquiciado, que podría beneficiar a 770.000 autónomos en España, unos 15.000 en Asturias, con un ahorro medio de 660 euros al año.

MESA DE COORDINACIÓN

"La idea no es duplicar estructuras sino ordenar la representación y trabajar con una sola voz cuando se trata de defender a quienes sostienen la base del tejido productivo", ha detallado la presidenta de FADE, recordando que en Asturias hay 69.000 autónomos afiliados al RETA, lo que representa cerca del 18% de los afiliados a la Seguridad Social en la región. Según Calvo, los autónomos son mayoría en sectores como comercio, hostelería, transporte, servicios y actividades profesionales, y desempeñan "un papel clave en barrios, villas y zonas rurales, adonde no llegan empresas de mayor tamaño".

El convenio no altera la autonomía de cada organización, pero establece una mesa de coordinación para reforzar la comunicación y reivindicaciones comunes, según ha explicado.

Calvo ha subrayado que, pese a su importancia, los autónomos enfrentan crecientes dificultades. "Cada trimestre es más difícil, pesa más y cada decisión llega con más incertidumbre", ha afirmado. Calvo ha citado que el año pasado cada autónomo dedicó alrededor de 200 horas a trámites y burocracia, y señaló la necesidad de aplicar medidas como la franquicia de IVA para microempresas y autónomos, vigente en otros países europeos, para reducir cargas administrativas.