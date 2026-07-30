Autorizado el montaje del festival 'La Grapa' tras subsanar la organización la documentación requerida

AVILÉS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha autorizado el montaje y la celebración del festival de música negra La Grapa tras aportar la empresa organizadora, GRAPA2 SC, la documentación requerida.

Según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa, la subsanación ha incluido la entrega correcta del seguro de responsabilidad civil, que hasta el momento no cubría el aforo previsto por la propia organización. La documentación aportada previamente solo cubría un aforo de hasta 1.500 personas, cifra inferior a las 8.025 personas estimadas en el plan de emergencia.

El festival, programado del 31 de julio al 1 de agosto, había recibido la notificación para la autorización el pasado 26 de junio. No obstante, el trámite registró retrasos debido a que la documentación entregada por la empresa el 22 de julio presentaba deficiencias en el seguro de responsabilidad civil y carecía del plan de emergencia y del cronograma de actividades. Posterior a ello, el 28 de julio la organización adjuntó una relación de vehículos en la que figuraban turismos sin seguro y con la ITV caducada, requiriéndose de nuevo la corrección del seguro y las matrículas.

A pesar de no contar con el decreto municipal y conocer que no se podía iniciar la instalación, los organizadores comenzaron la instalación de parte del escenario en el parque del Muelle. Este hecho ha sido sancionado por la Policía Local, que instó a la retirada de los elementos colocados hasta la resolución del expediente.

El Ayuntamiento ha requerido el certificado de montaje y desmontaje del escenario. El decreto emitido recuerda a los promotores que las 'food trucks' previstas no se podrán instalar en el parque si no presentan, antes del inicio de la actividad, el certificado de revisión o inspección, la copia del seguro de responsabilidad civil y el justificante de pago. Del mismo modo, una vez instalados las carpas y el escenario, deberán entregar los certificados de seguridad que garanticen la correcta instalación de los mismos.