Avanzan las obras del centro ocupacional de apoyo a la integración de La Grandiella

Obras del Centro ocupacional de La Grandiella, en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la construcción del futuro centro ocupacional de apoyo a la integración (CAI) en el barrio de La Grandiella, destinado a personas adultas con discapacidad, han entrado en su fase final de construcción de la estructura del edificio, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés tras la visita realizada por la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Los trabajos, que materializa la empresa Sardalla Española, van a suponer una inversión de 1.182.220 euros financiados con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación se desarrolla a través de un convenio suscrito con el Principado de Asturias para el desarrollo de este equipamiento, que se integrará en la estrategia autonómica de atención diurna CuidAS y estará preparado para atender a un mínimo de 80 usuarios.

El nuevo equipamiento, ubicado en la calle Mario Leal Baquero, se está levantando sobre una parcela de 2.288 metros cuadrados y va a contar con una superficie construida de 996 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

La planta baja, de unos 820 metros cuadrados construidos, va a albergar todos los espacios de actividad, atención y servicios del centro, mientras que la planta primera, de 176 metros cuadrados, se va a destinar exclusivamente a las instalaciones técnicas y no va a tener uso público.

Asimismo, más de 1.000 metros cuadrados del resto de la parcela se van a destinar a galerías, una plataforma de acceso, aparcamiento y zonas ajardinadas conectadas con el parque y el entorno residencial.

El diseño interior se ha proyectado bajo los principios del modelo de cuidados centrado en la persona para favorecer su autonomía y confort. Las instalaciones van a incluir aulas y talleres ocupacionales polivalentes, un comedor-sala polivalente de uso comunitario, cocina, despachos, zonas de atención, vestuarios y aseos adaptados. Todo el centro va a disponer de accesibilidad universal al concebirse prácticamente en una única cota funcional sin barreras arquitectónicas.