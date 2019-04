Avilés-. "La empresa o el Ayuntamiento nos están engañando", advierten los trabajadores de limpieza

Publicado 03/04/2019 17:11:53 CET

AVILÉS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la empresa de limpieza Urbaser, Antonio Quirós, ha advertido este miércoles en declaraciones a Europa Press, que la empresa o el Ayuntamiento de Avilés "nos están engañando".

El dirigente sindical ha realizado estas declaraciones antes de mantener una reunión en el consistorio avilesino con la candidata a la alcaldía del PP de Avilés, Esther Llamazares, para analizar las posibles soluciones de cara a evitar la huelga indefinida planteada a partir del 15 de abril.

"Nos reunimos con Huerga y Basilio aquí en el Ayuntamiento. La primera propuesta era que el primer año sería subir 70 euros el IPC y un punto, y los tres años siguientes el IPC. La respuesta del señor Huerga fue que era muy asumible, muy fácil de llegar al acuerdo, porque sabían los diez años que llevábamos sin apenas subida, y en otra reunión la empresa nos dijo que el Ayuntamiento lo veía asumible, así que alguien nos está engañando", ha explicado el presidente del comité.

Tras estos encuentros comenzó la negociación del convenio colectivo, que ahora está enrocada. "Hemos intentado negociar, pero la empresa sigue con su idea de subir el IPC los dos primeros años, lo cual es inaceptable, porque en los 10 años llevamos una subida salarial del 0,8 de media, y legamos ahora que acaba la concesión , y dicen que no pueden asumir esta subida, y quieren que la subid salarial sea a partir del 2021 que la tiene que asumir el ayuntamiento, lo cual es inaceptable", ha señalado Quirós.

La huelga afectaría de lleno a la Semana Santa y Fiestas del Bollo de Avilés. "Sentimos mucho el daño que podamos producir, pero somos el eslabón débil desde hace 18 años, el daño lo tenemos en los bolsillos de gente que no llega a final de mes, si con esta presión la empresa sigue enrocada, no podemos hacer otra cosa que huelga", ha añadido el representante sindical

Los trabajadores siguen abiertos a la negociación para evitar el paro indefinido. "Nosotros perdemos un dineral cada día que estemos en huelga, el gobierno puede perder votos, y ya hemos pedido disculpas a los hosteleros, pero tenemos que decir basta, porque desde la convocatoria de la huelga el lunes no hemos recibido llamada de la empresa", ha señalado Quirós.

Por último, la candidata del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha pedido al Ayuntamiento que se implique en el conflicto. "Lo que no podemos hacer es quitarnos del medio y hacer de esta situación de que no pasa nada. El ayuntamiento es la parte contratante, pero no se puede decir que se pongan de acuerdo cuanto antes, hay que escuchar a las partes y ver que se puede plantear. El problema es que cuando se trabaja a precio, constantemente como única ventaja de las empresas, se dan circunstancias como estas frecuentemente".