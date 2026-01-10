Avilés impulsa las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura con conferencias gratuitas sobre expediciones y deportes de mo

Presentación de las V Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés, que se celebrarán en cinco sesiones cada lunes entre el 12 de enero y el 9 de febrero. - AVILÉS

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés aunará en sus cinco sesiones exploración y conocimiento a través de los testimonios de expertos y expertas en actividades como espeleobuceo, escalada, alpinismo o barranquismo.

Se celebrarán en cinco lunes entre el 12 de enero y el 9 de febrero, en el auditorio de la Casa de Cultura, comenzando siempre a las 19.45 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Las jornadas han sido presentadas por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, los montañeros Jonatán González y Luz Vidal, y Roberto Cuervo, Benigno Mortera y María Pilar Pardavila, en representación de las entidades organizadoras.

El evento está Impulsadas por el montañero, guía y viajero avilesino Jonatán González, con al apoyo del Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal, así como de de los grupos de montaña de la comarca y de empresas y comercios asturianos.

La primera sesión, el 12 de enero, estará protagonizada por Xesús Manteca, una de las pocas personas que practican espeleobuceo en el mundo. Tomará el testigo Adriano Martín el 19 de enero para hablar sobre la expedición que el pasado año llevó al Grupo Militar de Alta Montaña del Ejército Español en la Cordillera Darwin, en la Patagonia chilena.

Cerrará el mes de enero el lunes 26 la escaladora leonesa Ana Isabel Martínez, que ofrecerá un repaso de la trayectoria femenina en las paredes del Urriellu. El 2 de febrero será el turno del llanisco Álex Asensio, quien trasladará a los presentes a la Amazonía ecuatoriana donde vivió su última aventura abriendo nuevos barrancos.

Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, ofrecerá en Avilés una de sus magníficas ponencias donde aúna experiencia y sentimiento, para finalizar las jornadas.