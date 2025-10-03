El Ayuntamiento de Avilés promoverá el reconocimiento a sus trabajadores y cargos represaliados por el franquismo

AVILÉS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la concejalía de Memoria Democrática, promoverá la reparación y el reconocimiento a sus trabajadores y cargos represaliados por el franquismo. Así lo ha anunciado este viernes la edil del área, Ana Solís, quien ha asegurado que en el próximo Pleno municipal se debatirá una moción en este sentido.

El 4 de noviembre de 1937, apenas dos semanas después de que se produjera la ocupación del municipio por las tropas franquistas la nueva Comisión Gestora Municipal acordó 'abrir expediente de depuración a todos los empleados y funcionarios, en virtud de lo dispuesto en el Decreto núm. 108 y Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1936, aprobándose el procedimiento propuesto para su tramitación'.

El alcalde de Avilés, Ignacio Cuervo Arango, y el secretario del Ayuntamiento, Antonio Pruneda Villa del Rey, abrieron este expediente el 20 de noviembre de 1937. Los jueces instructores del mismo fueron Eusebio Abascal Álvarez y Ángel González López. El jefe del Servicio de Información de la Delegación de Orden Público era José Rodríguez.

Aunque no se recogiera oficialmente en la redacción del procedimiento, la Comisión Gestora también requería informes de la delegación de información e investigación de la Falange de Avilés, encabezada por Francisco Pérez Maribona.

Solís cdestaca que "como consecuencia de la apertura de este expediente, según la información recabada por la concejalía de Memoria Democrática, un total de 82 empleados municipales sufrieron un proceso de depuración que terminó con su despido y la pérdida de todos los derechos adquiridos, tanto para ellos mismos como para sus familiares".

La edil destaca también que junto a estas personas que formaron parte de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Avilés durante la Segunda República, 31 gestores y cargos electos avilesinos fueron represaliados por haber ejercido durante la Segunda República o haberse opuesto a la Dictadura. Algunas de estas personas, tanto trabajadores municipales como gestores y cargos electos fueron asesinadas y otras desaparecieron como consecuencia de la Guerra Civil o del posterior régimen dictatorial.