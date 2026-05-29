El Ayuntamiento de Langreo pide a Duro Felguera que "recapacite" y venda a Indra el taller de Barros

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, ha vuelto a reclamar públicamente a Duro Felguera que "recapacite" en el proceso de negociación para la venta del taller de Barros a la empresa tecnológica e industrial Indra, una operación que el Gobierno local considerada estratégica para el mantenimiento y generación de empleo industrial en el concejo.

El regidor langreano ha mostrado su preocupación por el rumbo que están tomando las conversaciones entre ambas compañías con "cambios en las condiciones económicas" de la operación durante el propio proceso negociador.

"Uno no puede ir a vender un 'xatu' (ternero) y según le van preguntando cambiar el precio e ir subiéndolo. En esta vida hay que ser más paisanos. Máxime cuando dentro de cuatro días puede que sea un juez el que te diga que lo que tienes vale mucho menos de lo que piensas", ha insistido Marcos García.

Con estas declaraciones, el alcalde hacía referencia a la "delicada situación financiera" de Duro Felguera, inmersa en un proceso preconcursal y pendiente de diferentes negociaciones financieras y societarias "que podrían desembocar en decisiones judiciales sobre el futuro y valoración de determinados activos de la compañía".

El Ejecutivo local ha informado a través de una nota de prensa que ha mostrado desde el principio un talante abierto a "tender la mano hacia los diferente agentes implicados". Consideran que la llegada de Indra a Barros supondría "una oportunidad industrial de enorme relevancia para la comarca del Nalón y para Asturias, especialmente en sectores vinculados a la innovación tecnológica, la industria de defensa y la reindustrialización de espacios históricos ligados a la actividad metalúrgica, generando empleos directos e indirectos".

"No entiendo cómo el Estado puede inyectar dinero público a empresas privadas y después no le puede pedir una cierta colaboración en asuntos que son importantísimos para la ciudadanía", ha criticado el primer edil.

Asimismo, el Ayuntamiento de Langreo ha reiterado que mantiene su interés en los terrenos de Felguera Melt, también propiedad de Duro Felguera, al considerar que se trata de espacios estratégicos para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, industriales y urbanísticas dentro del concejo. En este sentido, el regidor langreano señaló que "el Gobierno local continuará dialogando con Duro Felguera para defender los intereses de Langreo y favorecer cualquier iniciativa que contribuya a generar futuro, empleo y actividad económica en el municipio".