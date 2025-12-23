El Ayuntamiento mantiene su compromiso de ejecutar el Plan de Cimadevilla pese a la denegación de fondos Feder

Archivo - Barrio de Cimadevilla y puerto Deportivo, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha confirmado este martes la notificación del oficio recibida, por parte de la Subdirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda, con la denegación de la ayuda de fondos Feder del proyecto de rehabilitación integral del barrio histórico de Cimadevilla.

Sobre esta cuestión, Fernández-Paíno, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha incidido en que el Ministerio, "en un total de nueve palabras, ventila las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Gijón", por lo que la ciudad no va a ser beneficiario de la convocatoria de fondos Feder.

Unido a ello, ha remarcado que desde el Gobierno local siguen manteniendo que el Ministerio "no parece que haya valorado en su totalidad y de forma técnicamente rigurosa el Plan de Actuación Integrado de Cimavilla que presentó el Ayuntamiento de Gijón".

Dicho esto, ha apuntado que están valorando las consecuencias de esta respuesta, "o no respuesta", del Ministerio, a lo que ha agregado que, en principio, la resolución, como su nombre indica, es definitiva.

En cualquier caso, ha dejado claro que el Ayuntamiento va a llevar a cabo el Plan, del que hay y cuanto antes mejor. Fernández-Paíno ha recalcado que si bien el haber contado con financiación Feder les hubiera facilitado hacer las actuaciones más rápido, en el presupuesto municipal hay ya varias previstas y es intención del Equipo de Gobierno local ejecutarlas.

"Tardaremos un poco más por no haber tenido la ayuda de los fondos, pero haremos lo que podamos lo más rápido posible", ha asegurado.